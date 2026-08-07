Тольяттинец получил более 250 тысяч рублей по фальшивым документам об инвалидности

Житель Тольятти подозревается в получении более 250 тыс. руб. по фиктивным документам об инвалидности, сообщили в самарском СУ СК .

По версии следствия, фигурант не позднее 2015 г. представил в клиентскую службу Управления Пенсионного фонда РФ документы с недостоверными сведениями об установленной инвалидности, на основании которых ему были произведены выплаты.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.