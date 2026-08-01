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Преступления Происшествия

Самарца приговорили к колонии за то, что он ударил ножом соседа по общежитию

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарца осудили за ножевое ранение соседа: преступника установили и задержали полицейские, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В полицию Промышленного района Самары сообщили о конфликте в общежитии на ул. Свободы, в ходе которого мужчина ударил соседа ножом.

Правоохранители задержали ранее судимого (в том числе за нанесение побоев) 51-летнего мужчину и возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ. Задержанный пояснил, что конфликт начался накануне во время телефонного разговора, в ходе которого прозвучало нецензурное оскорбление. При личной встрече на общей кухне ссора продолжилась, а в коридоре общежития, не сдержав эмоций, он ударил соседа ножом. Эксперты установили, что злоумышленник причинил тяжкий вред здоровью потерпевшего.

Промышленный районный суд Самары приговорил мужчину к 3,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

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