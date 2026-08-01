Самарца приговорили к колонии за то, что он ударил ножом соседа по общежитию

Самарца осудили за ножевое ранение соседа: преступника установили и задержали полицейские, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.
В полицию Промышленного района Самары сообщили о конфликте в общежитии на ул. Свободы, в ходе которого мужчина ударил соседа ножом.
Правоохранители задержали ранее судимого (в том числе за нанесение побоев) 51-летнего мужчину и возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ. Задержанный пояснил, что конфликт начался накануне во время телефонного разговора, в ходе которого прозвучало нецензурное оскорбление. При личной встрече на общей кухне ссора продолжилась, а в коридоре общежития, не сдержав эмоций, он ударил соседа ножом. Эксперты установили, что злоумышленник причинил тяжкий вред здоровью потерпевшего.
Промышленный районный суд Самары приговорил мужчину к 3,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках