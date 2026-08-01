В Самарской области объявили беспилотную опасность и закрыли небо

В ночь на субботу, 1 августа, в Самарской области объявили беспилотную опасность. Об этом в 5:40 в мессенджере МАХ сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. В 6:21 был введен режим "Ковер" - воздушное пространство закрыли на всех высотах.