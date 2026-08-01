В ночь на субботу, 1 августа, в Самарской области объявили беспилотную опасность. Об этом в 5:40 в мессенджере МАХ сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. В 6:21 был введен режим "Ковер" - воздушное пространство закрыли на всех высотах.
В Самарской области объявили беспилотную опасность и закрыли небо
САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Последние комментарии
Позор фирме Биотон
Пусть правоохранительные органы накажут виновного!
Ужас!!!!! Что твориться !!!! Надеемся , что наше государство встанет на защиту детей и накажет за такое поведение!!!
Надеюсь Бастрыкин разберётся с этим безобразником!
Не могу попасть на прием к руководителю СК Самарской области и его заму Воеводину с декабря прошлого года. Записана, но у них нет времени меня принять. К Бастрыкину также записана на прием, но там сразу сказали ожидание от полугода и более.