В Самарской области дачник получил сильные ожоги: в руках у него воспламенилась бутылка с жидкостью для розжига

Самарские полицейские оказали первую помощь мужчине с ожогами и оперативно доставили его в медицинское учреждение, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Днем в селе Новая Васильевка Ставропольского района к инспекторам ДПС обратились супруги, следовавшие на автомобиле со стороны дачного массива.
Находившаяся за рулем женщина попросила у полицейских помощи и пояснила, что на даче, из-за сильной жары, в руках у ее мужа самовоспламенилась бутылка с жидкостью для розжига. Супруг получил ожоги рук, лица, ноги и нуждается в экстренной госпитализации.
Полицейские незамедлительно отреагировали на просьбу о помощи: пересадили мужчину в патрульный автомобиль, оперативно уведомили дежурную часть о смене маршрута и, включив проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал, направились к ближайшему медицинскому учреждению.
Во время пути один из сотрудников ДПС оказал первую помощь пострадавшему: охладил кожу холодной водой, наложил стерильные повязки на места ожогов, постоянно разговаривал, не давая ему потерять сознание от боли.
По прибытии в больницу, полицейские сопроводили 67-летнего мужчину в приемный покой, где ему была оказана экстренная медицинская помощь. После того как врачи подтвердили, что жизни пациента ничего не угрожает и помощь полицейских больше не требуется, сотрудники Госавтоинспекции вернулись к исполнению своих служебных обязанностей.
Позже женщина поблагодарила правоохранителей: "Полицейские спасли моего мужа! Несмотря на образовавшуюся пробку на Обводном шоссе из-за ремонтных дорожных работ, нуждающегося в экстренной помощи мужа в кратчайшее время доставили в больницу. Позднее врачи сообщили мне, что сотрудники ДПС грамотно оказали первую помощь и оперативно доставили пациента, благодаря чему уберегли его от тяжелейшего болевого шока и спасли ему жизнь. Огромное спасибо полицейским за человечность, решительность и профессионализм".
Последние комментарии
Позор фирме Биотон
Пусть правоохранительные органы накажут виновного!
Ужас!!!!! Что твориться !!!! Надеемся , что наше государство встанет на защиту детей и накажет за такое поведение!!!
Надеюсь Бастрыкин разберётся с этим безобразником!
Не могу попасть на прием к руководителю СК Самарской области и его заму Воеводину с декабря прошлого года. Записана, но у них нет времени меня принять. К Бастрыкину также записана на прием, но там сразу сказали ожидание от полугода и более.