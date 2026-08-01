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Происшествия

В Самарской области дачник получил сильные ожоги: в руках у него воспламенилась бутылка с жидкостью для розжига

ТОЛЬЯТТИ. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские полицейские оказали первую помощь мужчине с ожогами и оперативно доставили его в медицинское учреждение, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Днем в селе Новая Васильевка Ставропольского района к инспекторам ДПС обратились супруги, следовавшие на автомобиле со стороны дачного массива.

Находившаяся за рулем женщина попросила у полицейских помощи и пояснила, что на даче, из-за сильной жары, в руках у ее мужа самовоспламенилась бутылка с жидкостью для розжига. Супруг получил ожоги рук, лица, ноги и нуждается в экстренной госпитализации.

Полицейские незамедлительно отреагировали на просьбу о помощи: пересадили мужчину в патрульный автомобиль, оперативно уведомили дежурную часть о смене маршрута и, включив проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал, направились к ближайшему медицинскому учреждению.

Во время пути один из сотрудников ДПС оказал первую помощь пострадавшему: охладил кожу холодной водой, наложил стерильные повязки на места ожогов, постоянно разговаривал, не давая ему потерять сознание от боли.

По прибытии в больницу, полицейские сопроводили 67-летнего мужчину в приемный покой, где ему была оказана экстренная медицинская помощь. После того как врачи подтвердили, что жизни пациента ничего не угрожает и помощь полицейских больше не требуется, сотрудники Госавтоинспекции вернулись к исполнению своих служебных обязанностей.

Позже женщина поблагодарила правоохранителей: "Полицейские спасли моего мужа! Несмотря на образовавшуюся пробку на Обводном шоссе из-за ремонтных дорожных работ, нуждающегося в экстренной помощи мужа в кратчайшее время доставили в больницу. Позднее врачи сообщили мне, что сотрудники ДПС грамотно оказали первую помощь и оперативно доставили пациента, благодаря чему уберегли его от тяжелейшего болевого шока и спасли ему жизнь. Огромное спасибо полицейским за человечность, решительность и профессионализм".

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Надеюсь Бастрыкин разберётся с этим безобразником!

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Не могу попасть на прием к руководителю СК Самарской области и его заму Воеводину с декабря прошлого года. Записана, но у них нет времени меня принять. К Бастрыкину также записана на прием, но там сразу сказали ожидание от полугода и более.

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