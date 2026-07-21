Бастрыкину пожаловались на сексуальное преступление в отношении маленьких девочек

По словам женщины, ее возлюбленный нередко представал перед девочками нагим. Старшая же, мол, была запугана, чтоб о происходящем никто не знал.
Мама троих детей пожаловалась правоохранителям на действия сексуального характера в отношении двух ее дочерей: 13 и 7 лет. Как рассказывает женщина, она жила в одном из районов Самарской области с мамой и тремя дочками. Две младшие были от ее нового возлюбленного. С этим мужчиной они совместно не жили, но он приходил каждый день.
В какой-то момент у пары начались конфликты из-за того, что он часто при игре говорил детям, чтобы они не повредили некоторые его органы, и даже дал этим частям тела названия. Однажды женщина уехала в магазин. Вернулась и узнала, что мужчина танцевал нагим, совершая определенные движения перед девочками. Старшая девочка испугалась и ушла, после чего отчим, по ее словам, пригрозил ей физической расправой. Позже девочки рассказали, что игры, когда мужчина был без одежды и в определенном состоянии, были регулярными. Старшая дочка при опросе у правоохранителей также сообщила, что мужчина как-то пригрозил ей: если скажет о происходящем — ей не поздоровится.
Сейчас мама девочек и мужчина судятся за дом — по словам женщины, она купила у возлюбленного жилье в 2023 г., использовав накопления и маткапитал. Суду предстоит решить вопрос о добросовестности сделки. При этом женщина отмечает, что гражданский и уголовный процессы никак не пересекаются и совершенные преступления не являются делом частного обвинения.
Проверку правоохранители начали по статье о насильственных действиях сексуального характера. Сейчас мама девочек также направила жалобу председателю СК РФ Александру Бастрыкину.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Кошмар :-( В каком мире мы теперь живем... А наши правоохранители быстро реагируют только на определенный вид инцидентов. Здоровья мужчине и пусть справедливость восторжествует!
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...