Бастрыкину пожаловались на сексуальное преступление в отношении маленьких девочек

По словам женщины, ее возлюбленный нередко представал перед девочками нагим. Старшая же, мол, была запугана, чтоб о происходящем никто не знал.

Мама троих детей пожаловалась правоохранителям на действия сексуального характера в отношении двух ее дочерей: 13 и 7 лет. Как рассказывает женщина, она жила в одном из районов Самарской области с мамой и тремя дочками. Две младшие были от ее нового возлюбленного. С этим мужчиной они совместно не жили, но он приходил каждый день.

В какой-то момент у пары начались конфликты из-за того, что он часто при игре говорил детям, чтобы они не повредили некоторые его органы, и даже дал этим частям тела названия. Однажды женщина уехала в магазин. Вернулась и узнала, что мужчина танцевал нагим, совершая определенные движения перед девочками. Старшая девочка испугалась и ушла, после чего отчим, по ее словам, пригрозил ей физической расправой. Позже девочки рассказали, что игры, когда мужчина был без одежды и в определенном состоянии, были регулярными. Старшая дочка при опросе у правоохранителей также сообщила, что мужчина как-то пригрозил ей: если скажет о происходящем — ей не поздоровится.

Сейчас мама девочек и мужчина судятся за дом — по словам женщины, она купила у возлюбленного жилье в 2023 г., использовав накопления и маткапитал. Суду предстоит решить вопрос о добросовестности сделки. При этом женщина отмечает, что гражданский и уголовный процессы никак не пересекаются и совершенные преступления не являются делом частного обвинения.

Проверку правоохранители начали по статье о насильственных действиях сексуального характера. Сейчас мама девочек также направила жалобу председателю СК РФ Александру Бастрыкину.