За пьяную езду у тольяттинца конфисковали авто и передали в зону СВО

Судебные приставы Тольятти передали в зону проведения спецоперации Chevrolet Tracker. Автомобиль был конфискован у лишенного прав владельца, передает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Для проверки документов сотрудники ГАИ остановили кроссовер. Во время процедуры у правоохранителей возникло подозрение, что водитель пьян. Однако на требование пройти медосвидетельствование мужчина отказал.

Выяснилось, что ранее владелец кроссовера уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду и был лишен права управления транспортными средствами. В итоге суд решил конфисковать Chevrolet Tracker и обратить в доход государства. Исполнительные документы поступили в одно из отделений судебных приставов Тольятти.

"В рамках исполнительного производства сотрудники органов принудительного исполнения конфисковали иномарку и передали в воинскую часть для отправки военнослужащим, находящимся в зоне проведения спецоперации", — отмечается в сообщении.