За пьяную езду у тольяттинца конфисковали авто и передали в зону СВО

Судебные приставы Тольятти передали в зону проведения спецоперации Chevrolet Tracker. Автомобиль был конфискован у лишенного прав владельца, передает пресс-служба УФССП по Самарской области.
Для проверки документов сотрудники ГАИ остановили кроссовер. Во время процедуры у правоохранителей возникло подозрение, что водитель пьян. Однако на требование пройти медосвидетельствование мужчина отказал.
Выяснилось, что ранее владелец кроссовера уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду и был лишен права управления транспортными средствами. В итоге суд решил конфисковать Chevrolet Tracker и обратить в доход государства. Исполнительные документы поступили в одно из отделений судебных приставов Тольятти.
"В рамках исполнительного производства сотрудники органов принудительного исполнения конфисковали иномарку и передали в воинскую часть для отправки военнослужащим, находящимся в зоне проведения спецоперации", — отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Позор фирме Биотон
Пусть правоохранительные органы накажут виновного!
Ужас!!!!! Что твориться !!!! Надеемся , что наше государство встанет на защиту детей и накажет за такое поведение!!!
Надеюсь Бастрыкин разберётся с этим безобразником!
Не могу попасть на прием к руководителю СК Самарской области и его заму Воеводину с декабря прошлого года. Записана, но у них нет времени меня принять. К Бастрыкину также записана на прием, но там сразу сказали ожидание от полугода и более.