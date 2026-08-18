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Происшествия

За пьяную езду у тольяттинца конфисковали авто и передали в зону СВО

САМАРА. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Судебные приставы Тольятти передали в зону проведения спецоперации Chevrolet Tracker. Автомобиль был конфискован у лишенного прав владельца, передает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Фото: ГУФССП России по Самарской области

Для проверки документов сотрудники ГАИ остановили кроссовер. Во время процедуры у правоохранителей возникло подозрение, что водитель пьян. Однако на требование пройти медосвидетельствование мужчина отказал. 

Выяснилось, что ранее владелец кроссовера уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду и был лишен права управления транспортными средствами. В итоге суд решил конфисковать Chevrolet Tracker и обратить в доход государства. Исполнительные документы поступили в одно из отделений судебных приставов Тольятти.

"В рамках исполнительного производства сотрудники органов принудительного исполнения конфисковали иномарку и передали в воинскую часть для отправки военнослужащим, находящимся в зоне проведения спецоперации", — отмечается в сообщении.

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Ужас!!!!! Что твориться !!!! Надеемся , что наше государство встанет на защиту детей и накажет за такое поведение!!!

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Надеюсь Бастрыкин разберётся с этим безобразником!

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Не могу попасть на прием к руководителю СК Самарской области и его заму Воеводину с декабря прошлого года. Записана, но у них нет времени меня принять. К Бастрыкину также записана на прием, но там сразу сказали ожидание от полугода и более.

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