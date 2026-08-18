В Самарскую область в конце августа вернется жаркая погода

В Приволжском УГМС рассказали о погоде на ближайшие дни, с 18 по 21 августа. По данным синоптиков, в регионе ожидается неустойчивая погода с резкими скачками

По данным синоптиков, в регионе ожидается неустойчивая погода с резкими скачками температуры воздуха.

"Дожди различной интенсивности пройдут в предстоящие сутки и в конце периода, местами — с грозами и порывистым ветром. Дневные температуры воздуха к середине недели в большинстве районов уверенно преодолеют 30° отметку, а в конце с прохождением холодного атмосферного фронта произойдет ее понижение", — отмечается в сообщении.

Во вторник, 18 августа, в Самаре ожидается переменная облачность, пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха +26…+28 °C.

19 числа в регионе прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью +12…+17 °C, днем +27…+32 °C.

В четверг, 20 числа, в Самарской области сохранится переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 6…11 м/с. Температура воздуха в ночные часы +14…+19 °C, днем воздух прогреется до +22…+27 °C, местами пройдут кратковременные дожди.

В ночь на пятницу, 21 августа, ожидаются кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 °C, днем +23…+28 °C.