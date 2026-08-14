Фонд "Защитники Отечества" приглашает ветеранов СВО к участию в конкурсе "Гимн села"

Государственный фонд "Защитники Отечества" приглашает ветеранов специальной военной операции проявить творческие возможности на международном конкурсе "Гимн села", который проводится в рамках Национальной аграрной премии "АГРОЛИДЕР". Фонд выступает партнером фестиваля в специальной номинации "Голос Защитника", его представители также войдут в состав экспертного творческого жюри.

Международный конкурс "Гимн села" — одно из ключевых культурных направлений Национальной аграрной премии "АГРОЛИДЕР". Проект объединяет авторов, исполнителей, творческие коллективы, жителей сельских территорий, представителей аграрного сообщества и всех, кто через песню говорит о любви к Родине, родной земле, семье, труду и традициям.

Особое место в конкурсе занимает номинация "Голос Защитника". Она посвящена участникам СВО, военнослужащим, ветеранам, военным медикам, их семьям, друзьям, волонтерам, военкорам, артистам и авторам. Торжественное награждение лауреатов конкурса "Гимн села" состоится в рамках событий Национальной премии "АГРОЛИДЕР".

В 2025 году на участие в конкурсе "Гимн села" было подано свыше 300 заявок со всей страны. Финалисты выступили на церемонии Национальной премии "АГРОЛИДЕР" в Москве на выставке "АГРАВИЯ", а сам проект стал важным эмоциональным и культурным продолжением отраслевой повестки премии.

Узнать более подробную информацию и подать заявку можно на сайте.