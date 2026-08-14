Общество "Знание" приглашает жителей Самарской области поделиться своими знаниями в новом сезоне

Традиционно с 1 по 30 сентября состоится Всероссийская акция "Поделись своим Знанием", лектором которой может стать любой просветитель. Мероприятие можно организовать в школе, вузе, колледже, на базе молодежных, культурных и других общественных площадок. Главное преимущество — использование для выступлений методических материалов из "Библиотеки готовых лекций" Общества "Знание". Проект соответствует целям и задачам нацпроекта "Молодежь и дети".

В этот раз акция объединяет четыре проекта — Знание.Безопасность, Знание.Спорт, "Чтецкие программы" и "Библиотеку готовых лекций". Каждая неделя с 1 по 30 сентября будет посвящена одному из них. Среди форматов мероприятий — лекции, викторины, кинолекции, работа с художественной литературой, открытые дискуссии, мастер-классы. Дополнительно по всей стране в рамках инициативы пройдут активности профориентационного курса "Россия — мои горизонты. Те, кто младше 18 могут начать свой путь в просвещении исключительно через "Библиотеку готовых лекций". Бонус за выполнение всех условий акции — сертификат участника.

"Акция "Поделись своим Знанием" ежегодно объединяет лекторов из самых разных сфер с одной целью — передать свой бесценный опыт и компетенции молодежи, вдохновить подрастающее поколение на новые открытия и свершения, сориентировать в огромном разнообразии профессий. В этом году в рамках этой инициативы мы предлагаем аудитории несколько актуальных тематических линий, среди которых безопасность, спорт, избирательное право и многое другое. Убежден, что диалог с профессионалами поможет молодым людям не только увидеть горизонты возможностей, но и осознать свою роль в будущем нашей страны", — сказал генеральный директор Общества "Знание" Максим Древаль.

Акция реализуется с 2021 года. За это время мероприятия охватили порядка миллиона молодых людей. В роли лекторов в ней выступили государственные и общественные деятели, ученые, спортсмены, деятели культуры, успешные предприниматели и другие эксперты. Среди них — первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, председатель Координационного совета Российского общества "Знание" Любовь Глебова, глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова, ректор МФТИ Дмитрий Ливанов, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина и многие другие. В Самарской области в качестве лектора выступил министр образования региона Виктор Акопьян.

В этом году традиционно акцию откроют главы регионов. Также присоединятся и другие выдающиеся деятели нашей страны. Например, с волгоградской молодежью пообщается олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, в Нижегородской области побывает военный корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, в Архангельской области выступит заместитель председателя Ассоциации ветеранов СВО по Республике Северная Осетия — Алания Акакий Валиев, в Амурской области мероприятие проведет эксперт Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, социотехнолог Алексей Вайц, а Воронежскую область с лекцией посетит преподаватель Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Олег Лебедев. Одним из форматов акции станет проведение трансляций из студии Общества "Знание". Например, в рамках проекта "Чтецкие программы" состоится прямой эфир, где гости обсудят, как литература объединяет поколения, вдохновляет на творчество и помогает лучше понимать себя и окружающих.

Чтобы стать лектором акции, необходимо пройти регистрацию на сайте проекта. Можно выбрать одно или сразу несколько направлений без ограничений. Выполнивший условия проведения мероприятий получает сертификат участника, а также повышенные баллы в Системе привилегий для просветителей, другие бонусы и возможности от проектов-участников. Кроме того, участники мероприятий могут делиться яркими событиями в своих социальных сетях под хештегами #ПоделисьсвоимЗнанием и #РОЗ.