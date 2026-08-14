Общество "Знание" приглашает жителей Самарской области поделиться своими знаниями в новом сезоне

Традиционно с 1 по 30 сентября состоится Всероссийская акция "Поделись своим Знанием", лектором которой может стать любой просветитель. Мероприятие можно организовать в школе, вузе, колледже, на базе молодежных, культурных и других общественных площадок. Главное преимущество — использование для выступлений методических материалов из "Библиотеки готовых лекций" Общества "Знание". Проект соответствует целям и задачам нацпроекта "Молодежь и дети".
В этот раз акция объединяет четыре проекта — Знание.Безопасность, Знание.Спорт, "Чтецкие программы" и "Библиотеку готовых лекций". Каждая неделя с 1 по 30 сентября будет посвящена одному из них. Среди форматов мероприятий — лекции, викторины, кинолекции, работа с художественной литературой, открытые дискуссии, мастер-классы. Дополнительно по всей стране в рамках инициативы пройдут активности профориентационного курса "Россия — мои горизонты. Те, кто младше 18 могут начать свой путь в просвещении исключительно через "Библиотеку готовых лекций". Бонус за выполнение всех условий акции — сертификат участника.
"Акция "Поделись своим Знанием" ежегодно объединяет лекторов из самых разных сфер с одной целью — передать свой бесценный опыт и компетенции молодежи, вдохновить подрастающее поколение на новые открытия и свершения, сориентировать в огромном разнообразии профессий. В этом году в рамках этой инициативы мы предлагаем аудитории несколько актуальных тематических линий, среди которых безопасность, спорт, избирательное право и многое другое. Убежден, что диалог с профессионалами поможет молодым людям не только увидеть горизонты возможностей, но и осознать свою роль в будущем нашей страны", — сказал генеральный директор Общества "Знание" Максим Древаль.
Акция реализуется с 2021 года. За это время мероприятия охватили порядка миллиона молодых людей. В роли лекторов в ней выступили государственные и общественные деятели, ученые, спортсмены, деятели культуры, успешные предприниматели и другие эксперты. Среди них — первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, председатель Координационного совета Российского общества "Знание" Любовь Глебова, глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова, ректор МФТИ Дмитрий Ливанов, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина и многие другие. В Самарской области в качестве лектора выступил министр образования региона Виктор Акопьян.
В этом году традиционно акцию откроют главы регионов. Также присоединятся и другие выдающиеся деятели нашей страны. Например, с волгоградской молодежью пообщается олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, в Нижегородской области побывает военный корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, в Архангельской области выступит заместитель председателя Ассоциации ветеранов СВО по Республике Северная Осетия — Алания Акакий Валиев, в Амурской области мероприятие проведет эксперт Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, социотехнолог Алексей Вайц, а Воронежскую область с лекцией посетит преподаватель Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Олег Лебедев. Одним из форматов акции станет проведение трансляций из студии Общества "Знание". Например, в рамках проекта "Чтецкие программы" состоится прямой эфир, где гости обсудят, как литература объединяет поколения, вдохновляет на творчество и помогает лучше понимать себя и окружающих.
Чтобы стать лектором акции, необходимо пройти регистрацию на сайте проекта. Можно выбрать одно или сразу несколько направлений без ограничений. Выполнивший условия проведения мероприятий получает сертификат участника, а также повышенные баллы в Системе привилегий для просветителей, другие бонусы и возможности от проектов-участников. Кроме того, участники мероприятий могут делиться яркими событиями в своих социальных сетях под хештегами #ПоделисьсвоимЗнанием и #РОЗ.
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???