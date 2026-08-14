Министр туризма Самарской области посетила усадьбу Андреевых в Исаклинском районе

В рамках рабочей поездки в Исаклинский район министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева посетила объект сельского туризма усадьбу Андреевых, расположенную в живописном селе Самсоновка. Визит был направлен на оценку качества предоставляемых услуг и определение потенциала территории для привлечения дополнительных туристических потоков.
В ходе осмотра территории министр подробно ознакомилась с действующей туристической программой и инфраструктурой объекта.
На площадке гостям предлагают аутентичные форматы отдыха: проживание в традиционной избе с русской печью, посещение бани по-черному с дегустацией травяных чаев местного сбора, а также участие в интерактивных фермерских активностях.
Уже сейчас разработана экскурсионная программа, включающая маршруты к близлежащим памятникам природы регионального значения, например, к Голубому озеру, что создает комплексный продукт для путешественников.
Министром был отмечен высокий потенциал объекта и значимый вклад в популяризацию сельского туризма и локальных гастрономических традиций.
На сегодняшний день предпринимателями разработан экомаршрут, совместно с министерством запланировано его благоустройство и установка знаков навигации к Усадьбе Андреевых.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....