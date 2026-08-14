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Туризм Общество

Министр туризма Самарской области посетила усадьбу Андреевых в Исаклинском районе

ИСАКЛЫ. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках рабочей поездки в Исаклинский район министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева посетила объект сельского туризма усадьбу Андреевых, расположенную в живописном селе Самсоновка. Визит был направлен на оценку качества предоставляемых услуг и определение потенциала территории для привлечения дополнительных туристических потоков.

В ходе осмотра территории министр подробно ознакомилась с действующей туристической программой и инфраструктурой объекта.

На площадке гостям предлагают аутентичные форматы отдыха: проживание в традиционной избе с русской печью, посещение бани по-черному с дегустацией травяных чаев местного сбора, а также участие в интерактивных фермерских активностях.

Уже сейчас разработана экскурсионная программа, включающая маршруты к близлежащим памятникам природы регионального значения, например, к Голубому озеру, что создает комплексный продукт для путешественников.

Министром был отмечен высокий потенциал объекта и значимый вклад в популяризацию сельского туризма и локальных гастрономических традиций.

На сегодняшний день предпринимателями разработан экомаршрут, совместно с министерством запланировано его благоустройство и установка знаков навигации к Усадьбе Андреевых.

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