В Волжском районе построят гостиницу "ЗА Самара"

Автомобильный туризм уверенно закрепляется в качестве одного из ключевых драйверов развития туристической отрасли Самарской области.

Стремительный рост популярности самостоятельных путешествий на автомобилях требует от региона создания современной и комфортной придорожной инфраструктуры. Именно этим стратегическим задачам отвечает инвестиционный проект, который был рассмотрен на недавнем заседании рабочей группы при инвестиционном комитете Самарской области.

Речь идет о строительстве современной гостиницы "ЗА Самара" в Волжском районе. Объект расположится в селе Курумоч, на стратегически важном транспортном коридоре, связывающем Самару и Тольятти, в непосредственной близости от международного аэропорта.

Новая трехзвездочная гостиница, входящая в федеральную сеть "ЗА Отель", станет идеальной точкой отдыха для транзитных туристов и автопутешественников. Двухэтажное здание площадью почти полторы тысячи квадратных метров вместит 45 комфортабельных номеров.

Проект также предусматривает комплексное благоустройство прилегающей территории, включая просторную парковку, удобные проезды и пешеходные дорожки, что очень важно для гостей региона, передвигающихся на личных автомобилях.

Новый туристический объект обеспечит новые рабочие места, расширит номерной фонд, улучшит логистику для путешественников и станет стимулом развития для прилегающих территорий.