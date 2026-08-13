В Волжском районе построят гостиницу "ЗА Самара"

Автомобильный туризм уверенно закрепляется в качестве одного из ключевых драйверов развития туристической отрасли Самарской области.
Стремительный рост популярности самостоятельных путешествий на автомобилях требует от региона создания современной и комфортной придорожной инфраструктуры. Именно этим стратегическим задачам отвечает инвестиционный проект, который был рассмотрен на недавнем заседании рабочей группы при инвестиционном комитете Самарской области.
Речь идет о строительстве современной гостиницы "ЗА Самара" в Волжском районе. Объект расположится в селе Курумоч, на стратегически важном транспортном коридоре, связывающем Самару и Тольятти, в непосредственной близости от международного аэропорта.
Новая трехзвездочная гостиница, входящая в федеральную сеть "ЗА Отель", станет идеальной точкой отдыха для транзитных туристов и автопутешественников. Двухэтажное здание площадью почти полторы тысячи квадратных метров вместит 45 комфортабельных номеров.
Проект также предусматривает комплексное благоустройство прилегающей территории, включая просторную парковку, удобные проезды и пешеходные дорожки, что очень важно для гостей региона, передвигающихся на личных автомобилях.
Новый туристический объект обеспечит новые рабочие места, расширит номерной фонд, улучшит логистику для путешественников и станет стимулом развития для прилегающих территорий.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....