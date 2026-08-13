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Образование Общество

В школах Самарской области с 1 сентября изменится изучение обществознания

САМАРА. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 сентября 2026 г. российские школьники начнут изучать обществознание по обновленной образовательной программе. Обществознание будет только в расписании 9–11-х классов. Высвободившиеся учебные часы перераспределены на изучение истории.

Фото: Минпросвещения РФ

В регионе, как и во всей стране, с начала учебного года в 9 и 10 классах будут использоваться единые государственные учебники по обществознанию. Одиннадцатиклассники будут обучаться по новым учебникам с 1 сентября 2027 года. В обновленном курсе усилены межпредметные связи с историей, литературой и географией.

"Изучение обществознания в школе — одна из фундаментальных задач отечественной системы образования. За последние три года мы кардинально пересмотрели предмет: обновили предметные результаты, переработали программы, подготовили единые линейки учебников, ввели поурочное планирование. Обществознание будет посвящено реальному устройству нашего общества, нашего государства, культурной политике, экономике. Этот предмет учит школьников разбираться в социальных процессах, понимать законы и принимать обдуманные решения в повседневной жизни. Он помогает формировать гражданскую ответственность и любовь к Родине", — подчеркнул Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Ранее Сергей Кравцов отмечал, что в этом году завершается внедрение полной линейки единых учебников по истории для 5-9 классов.

Содержание курса обществознания синхронизировано с федеральной рабочей программой воспитания, которая реализуется во всех учебных заведениях РФ.

Единая государственная линейка учебников обеспечит единые подходы к изучению обществознания в регионах России, в том числе в Самарской области. Издания имеют прикладной характер и знакомят школьников с основами устройства российского государства, экономики, права и культуры.

В состав авторского коллектива вошли профессиональные юристы, экономисты, социологи, историки, в том числе университетские преподаватели, кандидаты и доктора наук. Его возглавил помощник Президента России и автор единой линейки учебников истории для школ и колледжей Владимир Мединский. Главным редактором линейки учебников стал заместитель Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев — один из авторов трехтомного учебника "Гражданское право" для студентов вузов.

В основе содержания учебников — положения Конституции Российской Федерации, Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", Стратегии национальной безопасности и Указа Президента Российской Федерации об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

"В школы Самарской области в этом году закуплено свыше 36 тысяч учебников по обществознанию для 9 классов, более 14 тысяч — для 10-классников. Отмечу также, что для учащихся 8 и 9 классов приобретено более 146 тысяч учебников по истории: "История России", "Всеобщая история". Учебники по этим предметам закупались поэтапно в течение 3-х лет по мере их разработки. К началу нового учебного года во всех школах региона есть единые госучебники по истории с 5 по 11 класс и по обществознанию для 9-10 классов", — рассказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

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