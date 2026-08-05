Исполняющей обязанности ректора Самарского института культуры назначена Анна Арюткина. Соответствующий указ в среду, 5 августа, подписала министр культуры РФ Ольга Любимова. В этом статусе руководитель пробудет до проведения выборов.

Анна Арюткина работает в Самарском институте культуры с 2008 г., с 2014 г. — в должности доцента кафедры народных инструментов, которую позже возглавила. В 2025 г. ушла на повышение: стала проректором по научной и творческой деятельности, весной 2026 г. — временно исполняющей обязанности ректора вуза.

У Анны Арюткиной весомый музыкальный и организаторский бэкграунд. Она вела концертную деятельность сольно, в составе ансамбля и оркестра, готовила студентов, которые занимали призовые места на конкурсах профессионального мастерства и проходили стажировки в ведущих коллективах России, входила в состав жюри международных, всероссийских и межрегиональных конкурсов: "Армия культуры", "Маэстро XXI века", Международного музыкального конкурса-фестиваля им. Савелия Орлова и не только.

Под ее руководством в Самарском институте культуры в 2024 г. при поддержке "Росмолодежь. Гранты" прошел недельный образовательный интенсив "Созвучия Поволжья: культурная точка роста". Впервые в регионе был организован мультиинструментальный оркестр, объединивший народные и симфонические инструменты. Его артистами стали молодые музыканты из 14 регионов ПФО.

Также Анна Арюткина инициировала, координировала грантовые проекты губернского, всероссийского и федерального уровней.

В качестве автора она выпустила больше 20 статей и три учебно-методических пособий. Награждена почетной грамотой министерства культуры Самарской области за вклад в развитие культуры и подготовку профессиональных кадров, благодарностью департамента культуры Министерства обороны РФ за вклад в развитие армейской культуры и др.