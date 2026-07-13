В Москве завершился XIV Всероссийский съезд советов молодых ученых

В Москве на площадке Сколковского института науки и технологий состоялся XIV Всероссийский съезд советов молодых ученых и студенческих научных обществ. Цель мероприятия - привлечь внимание молодых исследователей к решению ключевых задач, стоящих перед обществом и страной, включая реализацию Стратегии научно-технологического развития России и инициатив Десятилетия науки и технологий.

На панельной сессии "От исследователя к популяризатору: новая роль ученого в научно-популярном туризме" обсуждались различные форматы взаимодействия науки и общества через просвещение и туризм. Сегодня особенно важно развивать у ученых навыки работы вне академической среды, а также готовить кадры и расширять сообщество научных популяризаторов.

Марк Шлеенков, врио министра науки и высшего образования Самарской области, отметил: "Для Самарской области большая честь представить на съезде успешный опыт вовлечения молодежи в науку через университетские и студенческие инициативы. Мы продолжим сотрудничество с вузами для разработки новых маршрутов к научно-исследовательским объектам и уверены, что у членов регионального Совета молодых ученых есть интересные идеи для развития этого направления".

Эксперты Минобрнауки России, проектного офиса Десятилетия науки и технологий АНО "Национальные приоритеты" и ведущих научных, технологических и образовательных организаций поделились успешными практиками научно-популярного туризма и рассказали о роли университетов, научных организаций и регионов в формировании новых форматов научной коммуникации.

Маргарита Чебан, начальник управления научных исследований и председатель Совета молодых ученых и специалистов Поволжского государственного университета сервиса, представила опыт проектов "Экскурсия в науку", "Экскурсия в беспилотную авиацию" и первого научно-популярного маршрута "Крылья науки", открытого в Самарской области. Она показала, как ученые становятся популяризаторами науки.

Уникальный научно-популярный маршрут "Крылья науки" создан и продвигается в рамках инициативы "Научно-популярный туризм", объявленной в рамках Десятилетия науки и технологий по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. Программа начала свою работу благодаря поддержке губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и совместным усилиям региональных министерств науки и туризма.