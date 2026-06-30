Приемная кампания-2026: ректор СамГМУ — о том, как готовят студентов, которые изменят медицину

В вузах и колледжах России официально стартовала приемная кампания. Для сотен тысяч абитуриентов и их родителей это время важнейших решений, надежд и волнений. Самарский государственный медицинский университет (СамГМУ) Минздрава России известен как первый в стране медицинский технологический университет, где медицина объединяется с инженерией, цифровыми технологиями и предпринимательством. Какие новые специальности появились в этом году, почему целевое обучение становится все более популярным, как изменились образовательные программы и что ждет абитуриентов в 2026 году — в интервью с ректором СамГМУ, членом-корреспондентом РАН Александром Колсановым.

— Александр Владимирович, медицина в последние годы относится к одному из самых популярных направлений для поступления. Давайте поговорим о ключевом для абитуриентов вопросе — о местах. Сколько их в этом году в СамГМУ и как они распределены? И какие новые направления подготовки появились?

— Всего мы планируем зачислить чуть более двух тысяч абитуриентов. Это общая цифра по всем программам: 1640 мест — на специалитете, 60 — на бакалавриате, 150 — в магистратуре и 190 — в среднем профессиональном образовании.

Если говорить именно о специалитете, то здесь предусмотрено 693 бюджетных места, 410 внебюджетных и 537 мест для иностранных граждан. При этом общее количество бюджетных мест по всем уровням образования, включая специалитет, бакалавриат, магистратуру и СПО, — 748. Это достаточно хорошая цифра, подтверждающая широкие возможности для получения бесплатного медицинского образования в ведущем медицинском вузе России.

Что касается новых направлений этого года: открыт набор на новую специальность "медицинская биофизика" и планируется набор в новую программу магистратуры "Технологическое лидерство и предпринимательство в биотехнологиях". Кроме того, были дополнены треки индивидуализации, а программы специалитета мы усилили модулями по ИТ-медицине и управлению качеством.

— Целевое обучение сегодня набирает все большую популярность. С чем это связано и насколько востребован этот формат среди абитуриентов?

— Цифры говорят сами за себя: в этом году у нас 489 целевых мест по программам специалитета и бакалавриата — почти 70% от всего бюджета специалитета. По сравнению с 2019 годом количество целевиков выросло почти на 25%. Больше всего мест на "Лечебное дело" — 311, на "Педиатрию" — 112, также есть места на стоматологии, медико-профилактическом деле, клинической психологии, фармации и сестринском деле.

Рост интереса связан с тем, что ребята стали более осознанно подходить к выбору профессии и заранее узнавать о возможностях трудоустройства. Кроме того, это результат нашей совместной работы с министерством здравоохранения Самарской области и другими регионами — мы вместе формируем заказ на специалистов, исходя из реальных потребностей. Для многих абитуриентов из небольших городов и сел целевое обучение — это шанс получить качественное образование в ведущем вузе и вернуться работать туда, где их действительно ждут. И конечно, не стоит сбрасывать со счетов и то, что целевое обучение часто дает возможность поступить с более низким проходным баллом.

— В чем ключевые преимущества целевого обучения для самого студента?

— Главное — это уверенность в завтрашнем дне. Договор с медицинской организацией подписывается еще до зачисления, и студент с первого курса знает, куда он придет работать. Это снимает главный страх многих выпускников: "А что дальше? Где работать? Куда идти после ординатуры?".

Кроме того, целевик с первых курсов погружается в реальную практику: он приходит в свое медучреждение (то, которое выбрал он сам), знакомится с будущими коллегами, учится у опытных наставников. Это дает бесценный опыт и формирует совсем другое, более глубокое понимание профессии. Кроме того, многие работодатели поддерживают своих будущих сотрудников дополнительными стипендиями, помогают с проживанием и т. д. Все это помогает молодому специалисту чувствовать себя частью команды еще до того, как он приступит к работе после выпуска.

— Мы часто слышим, что целевое обучение — это инструмент решения кадрового дефицита. Насколько это действительно работает на практике и какие результаты уже видны в Самарской области?

— Это работает, и это подтверждается цифрами. Мы не готовим врачей "в никуда" — мы работаем в тесном контакте с министерством здравоохранения Самарской области, а также с коллегами из Ульяновской, Пензенской областей, организаций ФМБА. Мы знаем, сколько хирургов нужно в конкретную больницу, сколько терапевтов не хватает в районе, какие узкие специалисты потребуются через несколько лет. Это системная работа, в которой участвуют и вуз, и региональные власти, и сами медицинские организации.

Результат есть: дефицит кадров в регионе ежегодно сокращается на 6-8%. За этой цифрой стоят реальные люди — наши выпускники, которые пришли в те отделения, где их ждали. Это не просто статистика, это конкретные пациенты, получившие помощь, и конкретные врачи, нашедшие свое место в профессии.

— С 1 марта 2026 года вступил в силу закон о наставничестве для выпускников медицинских вузов и колледжей. Как он работает на практике и что он дает молодым специалистам?

— Этот закон — по сути возвращение к лучшим традициям отечественной медицины, где передача опыта от старшего поколения младшему всегда была основой профессии. Теперь эта практика закреплена на государственном уровне. Выпускник, впервые получивший медицинское образование и прошедший первичную аккредитацию, в течение определенного времени будет трудиться под руководством наставника — опытного специалиста со стажем не менее пяти лет, который поможет новичку освоиться в профессии.

Для молодого врача наставничество дает сразу несколько важных вещей. Прежде всего — быструю адаптацию и передачу реального практического опыта. Наставник объясняет внутренние порядки больницы, показывает тонкости работы, делится приемами, наработанными годами. Не менее важна и психологическая поддержка — первые годы работы самые сложные, и постоянное присутствие опытного коллеги помогает преодолевать страх, сомнения и быстрее обрести уверенность. Регулярная обратная связь дает возможность объективно видеть свои успехи и вовремя корректировать ошибки.

Наставничество — это полноценная инфраструктура поддержки на уровне каждого медицинского учреждения. Мы говорим ребятам: не надо бояться этого этапа. Это не контроль и не экзамен, а шанс учиться у лучших, быстрее стать востребованным специалистом и с первых дней чувствовать себя частью команды.

— Сейчас вузы ведут серьезную борьбу за лучших выпускников школ. Что вы предпринимаете в этом направлении?

— Мы понимаем, что талантливые мотивированные абитуриенты с высокими результатами ЕГЭ выбирают университет не только по репутации, высоким рейтингам, но и по тому, что он может им дать — и в плане образования, и в плане поддержки.

В части образования я с уверенностью могу сказать, что сегодня в СамГМУ реализуются одни из самых передовых образовательных программ среди медицинских вузов. Наши программы отвечают требованиям медицины не только настоящего, но и будущего, ведь поступившие к нам молодые люди будут работать спустя несколько лет, и мы должны предвидеть, что их ждет впереди, и готовить к этому уже сейчас.

фото предоставлено СамГМУ

Что касается поддержки талантов, в этом году мы значительно ее увеличили. Те абитуриенты, которые наберут на ЕГЭ 270 и более баллов и поступят к нам в СамГМУ, будут получать от университета 20 тысяч рублей в месяц в течение первого учебного года. Эти выплаты идут сверх академической стипендии. При условии успешно сданной первой сессии общие выплаты составят 200 тысяч рублей. Плюс высокобалльники получают гарантированное место в общежитии.

Для стобалльников — дополнительные возможности: за каждый предмет, сданный на 100 баллов, мы выплачиваем 50 тысяч рублей. Если у нашего будущего студента три результата по 100 баллов, это 150 тысяч рублей единоразовых выплат, которые он получит в конце этого года. В итоге общая сумма поддержки для лучших первокурсников может достичь 350 тысяч рублей.

Важно, что эти меры распространяются не только на бюджетников, но и на тех, кто поступает на внебюджет. Для платников мы предусмотрели скидку, равную размеру дополнительной стипендии и выплат. Мы хотим, чтобы талантливые ребята чувствовали: их ценят, их успех замечают, и университет готов вкладываться в их будущее.

— СамГМУ обращает на себя внимание необычным позиционированием — как первый медицинский технологический университет. Что это значит для абитуриентов и чем СамГМУ принципиально отличается от других медицинских вузов?

— Мы прошли большой путь: от классического медицинского вуза до инновационного. И суть нашей трансформации в первый медицинский технологический университет в том, как мы готовим студентов и какие технологии создаем. Мы не просто учим лечить, диагностировать, заниматься профилактикой заболеваний. Мы учим владеть самыми передовыми технологиями и оборудованием, а также при желании научим создавать новые продукты и разработки, которые помогут врачам работать точнее и эффективнее, совершать настоящие прорывы в медицине, приближать медицину будущего.

Мы называем себя медицинским технологическим университетом, потому что у нас разработки доходят до реальной клиники и до реальных пациентов. Наши студенты уже с первых курсов видят, как рождаются инновации, и сами участвуют в этом.

Сегодня мы движемся по самым актуальным, фронтирным направлениям науки: телемедицина и искусственный интеллект, хирургическая навигация и роботизация, бионическое протезирование, нейротехнологии, реабилитация, биотехнологии и другие. Это то, что реально меняет медицину здесь и сейчас.

— Образовательные программы соответствуют этому технологическому статусу?

— Мы их полностью пересобрали. Начали с того, что спросили себя: кого мы готовим? Кто будет нужен медицине тогда, когда эти специалисты выпустятся и будут работать? Мы поняли, что нам нужен не просто врач, который знает протоколы, а врач-стратег с проактивной позицией: человек, который понимает цифровые инструменты, умеет работать с данными, анализировать, видит картину целиком и готов к постоянным изменениям. Наши выпускники должны быть готовы к тем вызовам, которые стоят перед медициной. Это старение населения, рост хронических заболеваний, персонализированная медицина. Они должны уметь думать системно, принимать решения в нестандартных ситуациях и, самое главное, не бояться учиться новому. Потому что медицина меняется каждый день.

Мы учим будущих докторов думать на шаг вперед: выявлять факторы риска, выстраивать индивидуальные маршруты здоровьесбережения. Это новый тренд, и он уже становится нашей повседневной практикой. Мы считаем своим долгом дать не просто диплом врача, а инструмент, который позволит им быть максимально эффективными и востребованными в будущем. Поэтому мы полностью трансформировали учебный план.

— Какие принципиальные изменения в программе, если схематично?

— Первые два с половиной - три курса— это "ядро". Все студенты независимо от специальности проходят общий блок: фундаментальные дисциплины, клиническое мышление, погружение в реальную клинику. Ребята с первого курса видят, как работают врачи, привыкают к клинической среде. Начиная с середины третьего-четвертого курса мы даем студентам возможность выбирать треки — индивидуальные траектории в рамках своей специальности.

Например, для лечебного дела это врач первичного звена, врач-специалист с дальнейшей специализацией и врач-исследователь/разработчик. А у стоматологов предусмотрено сразу шесть треков: от врача-стоматолога общей практики до врача-стоматолога-ортодонта.

При этом мы встроили во все программы обязательный модуль цифровых компетенций. Это полноценный блок: работа с медицинскими информационными системами, основы анализа данных, использование телемедицинских платформ. У нас работает "Цифровая кафедра", где студенты получают навыки, которые сразу применяют на клинических кейсах. Сквозными направлениями обучения для всех без исключения специальностей являются также формирование у будущих врачей компетенций управления качеством медпомощи, применения бережливых технологий и развитие коммуникативных навыков.

фото предоставлено СамГМУ

Мы не только учим наших студентов успешно работать, используя самые современные медицинские технологии и оборудование, но и даем навыки реализации проектов и разработки новых технологий. Ребята знакомятся с флагманскими продуктами СамГМУ и обучаются на оборудовании, произведенном в университете.

Например, на широко известном интерактивном анатомическом столе "Пирогов", который представляет собой масштабную экосистему для изучения анатомии с 3D-визуализацией, а также на симуляторах, помогающих тренировать различные врачебные навыки. Ребята осваивают оборудование, а затем те, кому это интересно, участвуют в разработке новых решений. Студенты создают цифровые инструменты поддержки клинических решений, сервисы для телемедицины. У нас есть "Витрина студенческих проектов", где представлены стартапы наших ребят.

В вузе работает акселерационная программа "МедАП", помогающая пройти путь от идеи до продукта. Только в прошлом году 180 студентов прошли полный цикл создания стартапа: от идеи до защиты перед экспертами. Сегодня более 50 медицинских и образовательных продуктов СамГМУ успешно реализуются в 80 регионах России и в 18 странах мира. И наши студенты — непосредственные участники этого процесса.

— А сами студенты как реагируют на такие изменения в образовании? Становятся более вовлеченными? Вы получаете от них обратную связь?

— Конечно, это принципиальный момент. Мы намеренно уходим от модели, где студент — это пассивный получатель знаний. Время требует другого подхода: регулярно проводим встречи с ребятами, где говорим откровенно. Я рассказываю о стратегии развития вуза. Очень важно, чтобы они уже сейчас понимали траекторию, по которой мы движемся, и осознанно готовили себя к роли, которую будут играть в системе здравоохранения.

Но главное — услышать их. Что их беспокоит? Что им нужно, чтобы они были уверены, что обучаются в лучшем вузе? Какие корректировки в образовательном процессе или в работе приемной комиссии сделать, чтобы им было комфортнее? Студенты задают самые разные вопросы: от повышения стипендии до возможности открытия новых кафедр. Мы получаем обратную связь и, основываясь на ней, вносим изменения в программы, в организацию учебного процесса, в процедуры приемной кампании. Считаю, что такие встречи очень важны, чтобы все мы могли слышать друг друга и вместе строить то будущее, в котором им предстоит работать, спасать жизни и передавать свои знания.

Кроме того, у нас есть система регулярного сбора обратной связи от студентов по самым разным вопросам деятельности университета. И конечно, мы стараемся максимально учитывать предложения ребят.

— СамГМУ известен своей богатой историей, мощной научной и клинической базой. Расскажите вкратце, какие факты о вузе и педагогах еще нужно знать тем, кто только знакомится с университетом.

— Самарский государственный медицинский университет сегодня — это восемь образовательных институтов и более 70 кафедр. В состав университета входят собственные многопрофильные Клиники, где студенты нарабатывают практический опыт "у постели больного". У университета очень мощная научная база: в структуре вуза девять научно-образовательных центров и НИИ, где проводятся исследования по самым актуальным направлениям современной медицины.

Ежегодно у нас обучаются восемь тысяч студентов, ординаторов и аспирантов. В СамГМУ сильный профессорско-преподавательский состав, который готовит медицинских специалистов для самых разных регионов России и более 40 стран мира. Сегодня в вузе работают более 900 преподавателей, в том числе 146 докторов наук, 428 кандидатов наук, шесть заслуженных деятелей науки России, 10 лауреатов Премии Правительства РФ, два лауреата Государственной премии РФ, два члена-корреспондента РАН и один академик РАН.

— Что вы хотели бы пожелать абитуриентам?

— Те, кто грезит медициной сегодня, вступают в профессию в эпоху великих перемен. Буквально на глазах появляются лекарства от болезней, которые еще недавно считались неизлечимыми, активно ищутся способы борьбы с недугами, которые раньше неумолимо сокращали жизнь человека. Сегодня в мировом здравоохранении взят четкий курс на здоровое долголетие, профилактику заболеваний и здоровьесбережение. И мы в СамГМУ не просто следуем этому тренду — мы его формируем.

Дорогие ребята, перед вами открываются невероятные возможности — спасать жизни и улучшать здоровье, участвовать в создании разработок и лекарств, которые спасут миллионы, разрабатывать методы профилактики, которые позволят людям сохранять активность до глубокой старости. Приходите к нам, учитесь, приобретайте профессию и помните: хороший врач учится всю жизнь, но врач нового поколения начинает менять мир уже со студенческой скамьи. Мы готовы в этом помочь! Ждем вас в Самарском государственном медицинском университете — лучшем университете мира.