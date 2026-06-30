Николай Ярошенко взял бронзу чемпионата России по триатлону

В Череповце Вологодской области 26–28 июня проходил чемпионат России по триатлону на средней дистанции (плавание 1,9 км, велогонка 80-90 км, бег 21,1 км).

Спортсмен из Самарской области Николай Ярошенко преодолел дистанцию за 3:55:21, показав третий результат среди мужчин, сообщает региональный минспорта.