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Спорт

Николай Ярошенко взял бронзу чемпионата России по триатлону

ЧЕРЕПОВЕЦ. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Череповце Вологодской области 26–28 июня проходил чемпионат России по триатлону на средней дистанции (плавание 1,9 км, велогонка 80-90 км, бег 21,1 км).

Спортсмен из Самарской области Николай Ярошенко преодолел дистанцию за 3:55:21, показав третий результат среди мужчин, сообщает региональный минспорта.

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