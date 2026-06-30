Николай Ярошенко взял бронзу чемпионата России по триатлону

В Череповце Вологодской области 26–28 июня проходил чемпионат России по триатлону на средней дистанции (плавание 1,9 км, велогонка 80-90 км, бег 21,1 км).
Спортсмен из Самарской области Николай Ярошенко преодолел дистанцию за 3:55:21, показав третий результат среди мужчин, сообщает региональный минспорта.
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Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Хотела оставить свое мнение о комплексе. Действительно, очень достойное заведение, хожу больше полугода в бассейн и на аквааэробику, всё очень нравится. Помещение чистое, ухоженное и вода очень комфортная для плавания. Искренне советую)
Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.