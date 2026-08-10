Команда молодых специалистов Самарской области показала характер, волю и сплоченность в финале проекта ПФО "МолоТ"

В Перми завершился финал общественного проекта "МолоТ" (Молодежный труд), объединивший 420 молодых специалистов предприятий в составе сборных команд 14 регионов Приволжья, а также молодые семьи с детьми.

Сборная команда Самарской области приняла участие в соревнованиях по всем 15 направлениям финала: от интеллектуальных турниров и творческих конкурсов до целого ряда спортивных дисциплин. Среди предприятий — участников окружного финала регион представили: ПАО "ОДК-Кузнецов", Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс", ООО "Нова", ООО "Газпром трансгаз Самара", АО "ГК "Электрощит" — ТМ Самара, ООО "Оргэнергокапитал".

В ходе турнира трудящаяся молодежь Самарской области показала характер, волю и командный дух, отличившись в ряде дисциплин.

В соревнованиях по шахматам Максим Ермаков из филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" показал самую продуманную тактику на доске среди всех участников и занял 1 место. 3 место команда завоевала в творческом конкурсе (конкурс визиток команд), на котором вся кратко и с юмором рассказала о Самарской области.

На конкурсе видеороликов, который также принес 3-е место, было представлено видео, в котором Вячеслав Збрыщак из ООО "Нова" рассказал о профессии сварщика, и ролик об участии нашего региона в окружном финале, снятый прямо на мероприятии.

3 место у самарской команды и в бег-эстафете, где участники от ПАО "ОДК-Кузнецов" показали свою скорость, выдержку и командную работу.

"Все участники из Самарской области очень ответственно и творчески подошли к подготовке к окружному финалу, — рассказала министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. — Вместе репетировали, вырабатывали стратегию выступления на разных этапах. Проект помог познакомить и сплотить специалистов совершенно разных предприятий".

Участники соревнований получили заслуженные награды. На церемонии закрытия финалистов проекта поздравил и вручил награды победителям заместитель полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев.

"Здесь нет побежденных, — отметил Олег Машковцев в своем выступлении. — И уж точно выиграл Приволжский федеральный округ. Каждый из тех, кто представлен здесь, создает экономику ПФО и всей страны. Надо понимать, что экономика Приволжского федерального округа — это примерно четверть экономики страны, четверть ее промышленного потенциала". Он также подчеркнул, что проект создан специально для представителей реального сектора экономики: "Эти люди представляют почти 100 предприятий. Это химики, биологи, сварщики — огромное количество профессий. Вы работаете на разных предприятиях и представляете реальный сектор в разных отраслях. И это дорогого стоит".

Проект для работающей молодежи "МолоТ" реализуется при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. "МолоТ" помогает раскрыть потенциал молодых специалистов, расширяет профессиональные контакты и обмен опытом с молодежными сообществами других регионов.