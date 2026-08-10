В Самаре прошел фестиваль единоборств "Выбор сильных"

В субботу, 8 августа, в парке им. Юрия Гагарина в рамках празднования Дня физкультурника состоялся фестиваль единоборств "Выбор сильных". Общегородское мероприятие объединило несколько сотен любителей спорта и активного образа жизни, представителей общеобластных федераций и именитых спортсменов.

Несколько десятков юных спортсменов из Самары, Тольятти и Кинеля — представителей школ греко-римской и вольной борьбы, дзюдо, самбо, грэпплинга и панкратиона — сошлись в сериях зрелищных поединков. Они демонстрировали характер, волю к победе и свой уровень подготовки, а победители и призеры получили призы от партнера мероприятия — компании "Волжский посад".

На одном ковре собрал борцов разных направлений фестиваль единоборств "Выбор сильных" вот уже в четвертый раз. В этом году праздник впервые развернулся на новой площадке — стадионе в парке имени Юрия Гагарина, став одним из центральных событий Дня физкультурника.

На торжественном открытии выступили министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская и президент федерации спортивной борьбы, координатор регионального проекта Александр Живайкин, который подчеркнул особую миссию события: "Наш фестиваль мы проводим в рамках федерального партийного проекта "Выбор сильных", который направлен на использование лучших наработок представителей спортивной борьбы, дзюдо и самбо в целях развития массового спорта в стране и патриотического воспитания молодежи. Проект объединяет более 20 тыс. юных спортсменов в секциях борьбы, самбо и дзюдо региона".

Вклад в развитие физкультуры и за пропаганду здорового образа жизни отмечены 11 тренеров и активистов. Особые слова благодарности — участникам СВО Ринату Калимуллину, Владиславу Яковлеву и помощнику губернатора Сергею Гайко, которые организовали для подрастающего поколения выставку атрибутов с зоны специальной военной операции и урок мужества.

Но фестиваль — это не только схватки. Для гостей работал конкурс фотографий с хештегом #Выборсильных63 (троих победителей выбрал генератор случайных чисел, они получили памятные майки), а также интерактивные конкурсы.

Координатор проекта Александр Живайкин отметил: "Спорт объединяет всех: профессионалов и новичков, юных чемпионов и людей старшего поколения, для которых зарядка стала доброй привычкой. Спорт — это не только медали и рекорды. Это здоровье, энергия, дисциплина, умение собраться и не сдаваться, уважение к сопернику и к себе. Все эти качества воспитываются на ковре и на площадке. Всем крепкого здоровья, новых побед и уверенности в своих силах! Двигайтесь, тренируйтесь, поддерживайте друг друга — и все получится!"

Напомним, что фестиваль прошёл при поддержке федерального проекта "Выбор сильных" партии "Единая Россия" и Самарской областной федерации спортивной борьбы.