Сергей Булатов: "Мы рассчитываем на усиление состава"

Главный тренер "Крыльев Советов" Сергей Булатов на открытой тренировке рассказал о кадровой ситуации в команде, восстановлении травмированных футболистов, возможном усилении состава и оценил адаптацию новичков команды.

"Мы действительно рассчитываем на усиление состава. Есть позиции, которые хотелось бы укрепить, и надеемся, что в ближайшее время команда получит необходимое пополнение. Кроме того, очень важно, чтобы удалось избежать новых травм, потому что кадровая ситуация тоже влияет на подготовку.

У нас есть несколько футболистов, которые продолжают восстановление. Владимир Игнатенко пока не смог помочь даже второй команде, хотя такой вариант рассматривался. Что касается Столбова, то есть вероятность, что сегодняшняя тренировка станет для него первой в общей группе после восстановления. Есть и другие небольшие повреждения, однако мы рассчитываем компенсировать эти потери за счет глубины состава", - рассказал тренер.

Он отметил, что футболисты, выходящие на замену, усиливают игру команды: "Они помогают добиваться результата и создают здоровую конкуренцию. Это касается абсолютно всех игроков. Каждый, кто сегодня находится в тренировочном процессе, имеет реальные шансы выйти на поле с первых минут".

"Отдельно хотел бы отметить новичков. Для любого футболиста очень важно как можно раньше начать приносить результат команде. Когда игрок забивает, отдает голевые передачи или набирает результативные очки, он становится увереннее в своих силах. Мы довольны тем, как проходит адаптация новых футболистов. У тренерского штаба нет никаких претензий к ним. Напротив, мы видим хорошие перспективы и уверены, что со временем они смогут приносить команде еще больше пользы", - сообщил Сергей Булатов.

Говоря о тренировочном процессе, он объяснил, что сейчас тренировки строятся таким образом, чтобы устранить выявленные после первых матчей недостатки. В частности, уделяется внимание развитию быстрых атак.

"Если говорить о Кубке России, то прекрасно понимаем всю сложность нынешнего формата турнира, - говорит тренер. - Для клубов, которые не входят в число лидеров чемпионата, путь по сетке получается очень непростым. Тем не менее мы намерены двигаться шаг за шагом. Будем концентрироваться на каждом следующем матче, а если получится пройти как можно дальше - это станет отличным результатом для команды".

В ближайшем матче "Крылья Советов" сыграют против калининградской "Балтики" на стадионе "Солидарность Самара Арена". Встреча состоится в субботу, 8 августа, и начнется в 16:30.