"Акрон" уступил гостям из Казани

В субботу, 1 августа, на стадионе "Солидарность Самара Арена" состоялся матч между ФК "Акрон" и казанским "Рубином". По итогам игры тольяттинцы уступили со счетом 1:2.
Защитник "Рубина" Андерсон Арройо открыл счет на 15-й минуте. Нападающий Мирлинд Даку удвоил преимущество казанской команды на 19-й минуте. Форвард "Акрона" Арсений Дмитриев сократил отставание в счёте до одного мяча на 29-й минуте матча.
В следующем туре "Акрон" встретится с московским "Локомотивом" 8 августа.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.