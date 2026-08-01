"Акрон" уступил гостям из Казани

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В субботу, 1 августа, на стадионе "Солидарность Самара Арена" состоялся матч между ФК "Акрон" и казанским "Рубином". По итогам игры тольяттинцы уступили со счетом 1:2.

Фото: ФК Акрон