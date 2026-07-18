В субботу, 18 июля, "Крылья Советов" в контрольном матче уступили "Акрону", сообщает пресс-служба самарского клуба. Встреча команд прошла в Москве.
Матч завершился со счетом 1:2 в пользу тольяттинцев. Единственный мяч у "Крыльев" забил Иван Олейников, авторы голов "Акрона" неизвестны.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.