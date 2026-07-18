Полузащитник "Крыльев" Дмитрий Иванисеня арендован ивановским "Текстильщиком"

Полузащитник "Крыльев Советов" Дмитрий Иванисеня перешел в ивановский "Текстильщик" на правах аренды, сообщает пресс-служба самарского клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона.
Иванисеня выступает за самарский клуб с 2021 года. За это время он провел 66 матчей во всех турнирах. Вторую часть прошлого сезона полузащитник провел в аренде в составе екатеринбургского "Урала".
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.