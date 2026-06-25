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Футбол Спорт

Стало известно расписание матчей "Крыльев" и "Акрона" на групповом этапе Кубка России

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стало известно расписание матчей ФК "Крылья Советов" и "Акрон" на групповом этапе Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

"Крылья Советов" сыграют в группе С против "Зенита", "Балтики" и "Динамо" (Махачкала). "Акрон" выступит в группе D с "Локомотивом", ЦСКА и "Ростовом".

1 тур. 4–6 августа

  • "Динамо" (Махачкала) — "Крылья Советов"
  • "Акрон" — "Ростов"

2 тур. 18–20 августа

  • "Крылья Советов" — "Зенит"
  • ЦСКА — "Акрон"

3 тур. 1–3 сентября

  • "Балтика" — "Крылья Советов"
  • "Акрон" — "Локомотив"

4 тур. 13–15 октября

  • "Крылья Советов" — "Балтика"
  • "Локомотив" — "Акрон"

5 тур. 27–29 октября

  • "Крылья Советов" — "Динамо" (Махачкала)
  • "Ростов" — "Акрон"

6 тур. 24–26 ноября

  • "Зенит" — "Крылья Советов".
  • "Акрон" — ЦСКА

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Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

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Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

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