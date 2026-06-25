Стало известно расписание матчей "Крыльев" и "Акрона" на групповом этапе Кубка России

Стало известно расписание матчей ФК "Крылья Советов" и "Акрон" на групповом этапе Пути РПЛ FONBET Кубка России.

"Крылья Советов" сыграют в группе С против "Зенита", "Балтики" и "Динамо" (Махачкала). "Акрон" выступит в группе D с "Локомотивом", ЦСКА и "Ростовом".

1 тур. 4–6 августа

"Динамо" (Махачкала) — "Крылья Советов"

"Акрон" — "Ростов"

2 тур. 18–20 августа

"Крылья Советов" — "Зенит"

ЦСКА — "Акрон"

3 тур. 1–3 сентября

"Балтика" — "Крылья Советов"

"Акрон" — "Локомотив"

4 тур. 13–15 октября

"Крылья Советов" — "Балтика"

"Локомотив" — "Акрон"

5 тур. 27–29 октября

"Крылья Советов" — "Динамо" (Махачкала)

"Ростов" — "Акрон"

6 тур. 24–26 ноября