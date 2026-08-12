"КонсультантПлюс" рассказывает: как фейковый контракт обернулся реальным иском

В 2020 году между российской и турецкой компаниями был заключен контракт на поставку оборудования стоимостью 166 тыс. долларов США, или 13 млн рублей. Контракт был поставлен на учет в банке, как это предусмотрено валютным законодательством, и российская компания в тот же день перевела 100% предоплаты. Срок поставки был 180 дней, но он несколько раз продлевался допсоглашениями, причем аж до 2023 года. В результате товар так и не был поставлен, и за дело взялась таможня, поскольку деньги в РФ так и не вернулись. Она обратилась с иском в суд о признании недействительной внешнеторговой сделки между российской компанией и турецкой фирмой, а также о применении последствий недействительности в виде взыскания незаконно переведенных средств в доход РФ.

Российская компания пыталась отбиваться от претензий таможни. Мол, товар еще будет поставлен, мы ждем, нет оснований возвращать деньги в РФ. Кроме того, таможня не может оспаривать такие сделки, да и вообще срок исковой давности пропущен.

Но в суде выяснилось, что сделка действительно была фиктивной - экспертиза показала, что копии контракта и дополнительных соглашений выполнены с помощью компьютерно-технического монтажа. Изображения подписи директора турецкой фирмы на всех документах являются одним и тем же скопированным изображением. На международный запрос в Турцию ответ так и не поступил, что косвенно подтверждает отсутствие реальной компании или ее нежелание участвовать в разбирательстве. Кроме того, в 2024 году приговором суда директор российской компании был признан виновным в выводе 200 млн рублей за рубеж аналогичным путем по подложным документам. К слову, это привело к задолженности по заработной плате перед работниками на аналогичную сумму и собственно банкротству российской компании. Но это уже другая история.

Что же касается данного иска, то суд его удовлетворил, признав сделку мнимой (совершенной без намерения создать юридические последствия - поставку товара). Действиями российской компании, т.е. незаконным выводом капитала за рубеж были нарушены основы правопорядка и экономической безопасности государства. На доводы о пропуске срока давности суд ответил, что таможня обратилась в суд в установленный трехлетний срок, так как узнала о фиктивности сделки только в ходе следственных действий по уголовному делу в отношении директора, то есть не в 2020-м, а в 2024 году. И да, таможня имеет право оспаривать такие сделки в суде, поскольку это входит в ее полномочия как органа валютного контроля.

В общем случае резиденты обязаны обеспечить возврат в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в РФ товары или невыполненные работы. В противном случае резиденту могут грозить крупный административный штраф, а также взыскание денег по сделке в доход РФ, если будет установлен подлог документов, и даже уголовная ответственность для виновных лиц.

Цена вопроса - 13 млн рублей в доход РФ, а в перспективе - 200 млн рублей в целом.

При подготовке статьи использованы материалы СПС КонсультантПлюс и ООО "Инженеры Информации". Компания КонсалтикаПлюс - официальный дистрибьютор СПС КонсультантПлюс с 2001 года. Читайте другие полезные материалы на сайте consaltika.ru. Не ждите ошибок, консультируйтесь у профессионалов.