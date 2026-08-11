Бизнес Самарской области укрепляет партнерство с компаниями Узбекистана

В областной столице состоялся самарско-узбекский бизнес-форум, собрав представителей государственных структур, деловых объединений и более чем 200 компаний двух стран. В числе участников - предприятия машиностроения, сельского хозяйства, строительства, информационных технологий, химической, пищевой, легкой промышленности и других.

Самарская область обладает значительным потенциалом для расширения международного сотрудничества. Как отмечал ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, у Самарской области много возможностей для взаимодействия с Узбекистаном, который занимает одно из ведущих мест по объему внешнеторгового оборота среди стран-партнеров. Губернатор также подчеркнул важность укрепления партнерских отношений с регионами республики.

Узбекистан традиционно является стратегически важным торгово-экономическим партнером Самарской области, занимая одно из ведущих мест по объему внешнеторгового оборота среди стран-партнеров. По итогам 1-го квартала 2026 года Республика Узбекистан занимает 4-е место по объему экспорта из Самарской области. За тот же период импорт из Узбекистана в регион увеличился в 1,5 раза.

Самарская область поставляет в Узбекистан электрические машины и оборудование, топливо минеральное, жиры и масла животного и растительного происхождения, оборудование и механические устройства, какао и продукты из него, пластмассы и изделия из них и др. Импорт Самарской области из Узбекистана представлен электрическими машинами и оборудованием, черными металлами, предметами одежды, съедобными фруктами и орехами, солью, серой и др.

Заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана Одилхон Рустамов, возглавлявший узбекскую делегацию, подчеркнул значимость дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества.

"Узбекистан - ключевой торгово-экономический партнер области. Самарские предприятия поставляют в республику промышленное оборудование, автокомпоненты и продукцию переработки. Локомотивы экспорта - масложировая продукция и химические удобрения. Импортируем из республики электрооборудование, машины, текстиль, фрукты и орехи", - подчеркнула заместитель министра экономического развития и инвестиций Самарской области Анастасия Рыбакова.

В рамках форума состоялись продуктивные B2B-переговоры, в ходе которых предприятия Самарской области и производители Узбекистана смогли обсудить направления и условия взаимовыгодного сотрудничества. "Наша делегация на форуме состоит из сотни представителей компаний, около четверти из них из нашей сферы. Видим потенциал в кооперациях и создании совместных брендов", - подчеркнул начальник управления развития экспорта Агентства по развитию легкой промышленности при кабинете министров Узбекистана Исфандиербек Гаспаров.

Торгово-промышленные палаты Узбекистана и Самарской области подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на дальнейшее развитие деловых контактов и поддержку совместных инициатив.

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