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Экономика и бизнес

Бизнес Самарской области укрепляет партнерство с компаниями Узбекистана

САМАРА. 11 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В областной столице состоялся самарско-узбекский бизнес-форум, собрав представителей государственных структур, деловых объединений и более чем 200 компаний двух стран. В числе участников - предприятия машиностроения, сельского хозяйства, строительства, информационных технологий, химической, пищевой, легкой промышленности и других.

Фото: минэкономразвития Самарской области

Самарская область обладает значительным потенциалом для расширения международного сотрудничества. Как отмечал ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, у Самарской области много возможностей для взаимодействия с Узбекистаном, который занимает одно из ведущих мест по объему внешнеторгового оборота среди стран-партнеров. Губернатор также подчеркнул важность укрепления партнерских отношений с регионами республики.

Узбекистан традиционно является стратегически важным торгово-экономическим партнером Самарской области, занимая одно из ведущих мест по объему внешнеторгового оборота среди стран-партнеров. По итогам 1-го квартала 2026 года Республика Узбекистан занимает 4-е место по объему экспорта из Самарской области. За тот же период импорт из Узбекистана в регион увеличился в 1,5 раза.

Самарская область поставляет в Узбекистан электрические машины и оборудование, топливо минеральное, жиры и масла животного и растительного происхождения, оборудование и механические устройства, какао и продукты из него, пластмассы и изделия из них и др. Импорт Самарской области из Узбекистана представлен электрическими машинами и оборудованием, черными металлами, предметами одежды, съедобными фруктами и орехами, солью, серой и др.

Заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана Одилхон Рустамов, возглавлявший узбекскую делегацию, подчеркнул значимость дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества.

"Узбекистан - ключевой торгово-экономический партнер области. Самарские предприятия поставляют в республику промышленное оборудование, автокомпоненты и продукцию переработки. Локомотивы экспорта - масложировая продукция и химические удобрения. Импортируем из республики электрооборудование, машины, текстиль, фрукты и орехи", - подчеркнула заместитель министра экономического развития и инвестиций Самарской области Анастасия Рыбакова.

В рамках форума состоялись продуктивные B2B-переговоры, в ходе которых предприятия Самарской области и производители Узбекистана смогли обсудить направления и условия взаимовыгодного сотрудничества. "Наша делегация на форуме состоит из сотни представителей компаний, около четверти из них из нашей сферы. Видим потенциал в кооперациях и создании совместных брендов", - подчеркнул начальник управления развития экспорта Агентства по развитию легкой промышленности при кабинете министров Узбекистана Исфандиербек Гаспаров.

Торгово-промышленные палаты Узбекистана и Самарской области подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на дальнейшее развитие деловых контактов и поддержку совместных инициатив.

Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Получить консультацию по действующим инструментам можно в одном из центров "Мой бизнес" или на едином портале господдержки mybiz63.ru, а также по телефону "горячей линии" для предпринимателей 8-800-300-63-63. 

Сопровождением инвесторов в Самарской области занимается Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов в режиме "одного окна" готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться по тел. 8 (800)505-90-36.

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Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

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