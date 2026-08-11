АО "Транснефть - Приволга" повысило надежность и безопасность производственной инфраструктуры

АО "Транснефть - Приволга" завершило очередной этап программы реконструкции производственных объектов. В июле 2026 года специалисты предприятия выполнили подключение вновь построенных участков магистральных нефтепроводов общей протяженностью 11,61 км.

Работы проведены на магистральных нефтепроводах Нижневартовск — Курган — Куйбышев и Бугуруслан — Сызрань. На МН Нижневартовск — Курган — Куйбышев выполнено подключение нового участка линейной части протяженностью 7,8 км, перехода через малый водоток р. Талыелга, а также вновь построенных камер пуска и приема средств очистки и диагностики.

На магистральном нефтепроводе Бугуруслан — Сызрань завершено подключение вновь построенного перехода через малый водоток р. Кондузла протяженностью 1,7 км.

Все работы выполнены в соответствии с утвержденным графиком, с соблюдением требований промышленной и экологической безопасности. После завершения комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных мероприятий новые объекты включены в технологическую схему магистральных нефтепроводов.

Реализация программы реконструкции направлена на повышение надежности и безопасности эксплуатации производственной инфраструктуры, а также обеспечение бесперебойной транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов.