АО "Транснефть - Приволга" повысило надежность и безопасность производственной инфраструктуры

АО "Транснефть - Приволга" завершило очередной этап программы реконструкции производственных объектов. В июле 2026 года специалисты предприятия выполнили подключение вновь построенных участков магистральных нефтепроводов общей протяженностью 11,61 км.
Работы проведены на магистральных нефтепроводах Нижневартовск — Курган — Куйбышев и Бугуруслан — Сызрань. На МН Нижневартовск — Курган — Куйбышев выполнено подключение нового участка линейной части протяженностью 7,8 км, перехода через малый водоток р. Талыелга, а также вновь построенных камер пуска и приема средств очистки и диагностики.
На магистральном нефтепроводе Бугуруслан — Сызрань завершено подключение вновь построенного перехода через малый водоток р. Кондузла протяженностью 1,7 км.
Все работы выполнены в соответствии с утвержденным графиком, с соблюдением требований промышленной и экологической безопасности. После завершения комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных мероприятий новые объекты включены в технологическую схему магистральных нефтепроводов.
Реализация программы реконструкции направлена на повышение надежности и безопасности эксплуатации производственной инфраструктуры, а также обеспечение бесперебойной транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее