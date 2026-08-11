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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" повысило надежность и безопасность производственной инфраструктуры

САМАРА. 11 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" завершило очередной этап программы реконструкции производственных объектов. В июле 2026 года специалисты предприятия выполнили подключение вновь построенных участков магистральных нефтепроводов общей протяженностью 11,61 км.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Работы проведены на магистральных нефтепроводах Нижневартовск — Курган — Куйбышев и Бугуруслан — Сызрань. На МН Нижневартовск — Курган — Куйбышев выполнено подключение нового участка линейной части протяженностью 7,8 км, перехода через малый водоток р. Талыелга, а также вновь построенных камер пуска и приема средств очистки и диагностики.

На магистральном нефтепроводе Бугуруслан — Сызрань завершено подключение вновь построенного перехода через малый водоток р. Кондузла протяженностью 1,7 км.

Все работы выполнены в соответствии с утвержденным графиком, с соблюдением требований промышленной и экологической безопасности. После завершения комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных мероприятий новые объекты включены в технологическую схему магистральных нефтепроводов.

Реализация программы реконструкции направлена на повышение надежности и безопасности эксплуатации производственной инфраструктуры, а также обеспечение бесперебойной транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

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и спарку надо работать эффективнее

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