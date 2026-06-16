АО "Транснефть - Приволга" обеспечивает безопасность объектов в пожароопасный период

АО "Транснефть - Приволга" завершило подготовку производственных объектов к работе в пожароопасный период. В соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными документами ПАО "Транснефть" такая подготовка проводится во всех подразделениях предприятия ежегодно с 1 марта по 31 мая.

Созданы 18 оперативных групп для предупреждения и тушения лесных пожаров, которые будут действовать до наступления устойчивой дождливой осенней погоды. Персонал подразделений предприятия, привлекаемый к обеспечению противопожарных мероприятий — свыше 1,4 тыс. человек прошли соответствующий инструктаж. Для отработки навыков по ликвидации очагов возгорания на территории лесного фонда проведено 18 учебно-тренировочных занятий.

Произведена расчистка на нормативные расстояния участков магистральных трубопроводов от деревьев и кустарников, сухой травы общей протяженностью 2,4 тыс. км, также от растительности очищено свыше 72 км высоковольтных линий электропередачи.

Был проведён мониторинг резервуаров противопожарного запаса воды и пожарных водоёмов на производственных объектах, проверено нормативное состояние подъездных путей к источникам водоснабжения. Проведены также подготовка и сезонное обслуживание спецтехники, первичных средств пожаротушения, проведены испытания пожарно-технического вооружения, проверена работа сигнализации. Было выполнено устройство и обновление минерализованных полос вокруг линейной части магистральных нефтепроводов и площадочных объектов предприятия.

Кроме того, к грозовому периоду подготовлены средства молниезащиты, расположенные на территории нефтеперкачивающих станций и в зоне прохождения линейной части магистральных трубопроводов.

По результатам комплекса мероприятий оформлен паспорт готовности объектов АО "Транснефть - Приволга" к устойчивой работе в пожароопасный период.