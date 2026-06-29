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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

В АО "Транснефть - Приволга" состоялись соревнования добровольных пожарных дружин

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В АО "Транснефть - Приволга" завершились соревнования на звание "Лучший расчет добровольной пожарной дружины" (ДПД).

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Профессиональный конкурс среди добровольных пожарных дружин организуется ежегодно с целью повышения боеготовности ДПД по предупреждению и тушению возможных пожаров, совершенствования навыков и приемов работы с пожарно-техническим оборудованием.

В мероприятии, состоявшемся на стадионе "Нефтяник" в г. Новокуйбышевске, приняли участие пять команд — по одной из каждого районного нефтепроводного управления (РНУ) и Центральной базы производственного обслуживания.

В ходе соревнований участники прошли теоретические и практические испытания — по преодолению 100-метровой полосы с препятствиями, пожарной эстафете 4×100 метров, боевому развертыванию от пожарного автомобиля. Помимо командных зачетов судейской комиссией были выбраны победители в индивидуальных зачетах. Участники продемонстрировали координацию, выносливость, быстроту реакции, умение выдерживать значительные физические нагрузки.

Дружина Бугурусланского РНУ одержала командную победу в преодолении стометровой полосы с препятствиями, стала лидером в пожарной эстафете и в боевом развертывании от пожарного автомобиля. В итоге они стали победителями соревнований. Второе место в общем зачете заняла команда Волгоградского РНУ, на третьем — сборная Самарского РНУ.

"Сегодняшние старты — это не просто спорт. Это проверка на прочность характера и готовность прийти на помощь. Участники соревнований в очередной раз продемонстрировали высокий уровень знаний и подготовки, отточенные навыки, умение работать с разными видами оборудования", — отметил главный инженер АО "Транснефть - Приволга" Сергей Стребков при вручении наград.

Всего в добровольных пожарных дружинах АО "Транснефть - Приволга" состоят более 700 человек. Расчеты формируются из числа сотрудников — слесарей, механиков, водителей, линейных трубопроводчиков, имеющих специальную подготовку.

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