В АО "Транснефть - Приволга" состоялись соревнования добровольных пожарных дружин

В АО "Транснефть - Приволга" завершились соревнования на звание "Лучший расчет добровольной пожарной дружины" (ДПД).

Профессиональный конкурс среди добровольных пожарных дружин организуется ежегодно с целью повышения боеготовности ДПД по предупреждению и тушению возможных пожаров, совершенствования навыков и приемов работы с пожарно-техническим оборудованием.

В мероприятии, состоявшемся на стадионе "Нефтяник" в г. Новокуйбышевске, приняли участие пять команд — по одной из каждого районного нефтепроводного управления (РНУ) и Центральной базы производственного обслуживания.

В ходе соревнований участники прошли теоретические и практические испытания — по преодолению 100-метровой полосы с препятствиями, пожарной эстафете 4×100 метров, боевому развертыванию от пожарного автомобиля. Помимо командных зачетов судейской комиссией были выбраны победители в индивидуальных зачетах. Участники продемонстрировали координацию, выносливость, быстроту реакции, умение выдерживать значительные физические нагрузки.

Дружина Бугурусланского РНУ одержала командную победу в преодолении стометровой полосы с препятствиями, стала лидером в пожарной эстафете и в боевом развертывании от пожарного автомобиля. В итоге они стали победителями соревнований. Второе место в общем зачете заняла команда Волгоградского РНУ, на третьем — сборная Самарского РНУ.

"Сегодняшние старты — это не просто спорт. Это проверка на прочность характера и готовность прийти на помощь. Участники соревнований в очередной раз продемонстрировали высокий уровень знаний и подготовки, отточенные навыки, умение работать с разными видами оборудования", — отметил главный инженер АО "Транснефть - Приволга" Сергей Стребков при вручении наград.