Эколого-аналитическая лаборатория АО "Транснефть - Приволга" прошла процедуру подтверждения компетентности

Лаборатория экоаналитического контроля (ЛЭАК) Бугурусланского районного нефтепроводного управления (РНУ) прошла процедуру подтверждения компетентности. В зону ответственности ЛЭАК входят 9 производственных объектов. За 6 месяцев 2026 года персоналом лаборатории было выполнено более 2,6 тыс. анализов.

Эксперты Федеральной службы аккредитации проверили наличие и актуальность методик выполнения измерений, изучили документы, подтверждающие постоянный внутрилабораторный контроль качества. Провели оценку степени оснащенности лабораторий современным оборудованием, расходными материалами, а также проверили уровень профессиональных знаний и навыков сотрудников.

Лаборатория располагает 176 средствами измерений, 104 единицами вспомогательного и 9 единицами испытательного оборудования. Ежегодно на базе ЛЭАК проводится 4,8 тыс. исследований.

Лаборантами химического анализа были проведены контрольные испытания воды, атмосферного воздуха, почвы. По итогам экспертизы подтверждено соответствие деятельности лаборатории предприятия национальным стандартам. Заключение экспертов свидетельствует о высоком уровне квалификации сотрудников и соответствии лабораторий предприятия требованиям федеральных стандартов в области проведения эко-аналитического контроля.

Процедура подтверждения компетентности аккредитованных лиц повторяется не реже, чем один раз в два года (п. 2 статья 24 ФЗ № 412 от 28.12.20213г "Об аккредитации в национальной системе аккредитации") и каждые пять лет со дня аккредитации (п. 3 3 статья 24 ФЗ № 412 от 28.12.20213г) на соответствие стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Наличие аттестата аккредитации подтверждает достоверность и признание результатов лабораторных исследований всеми организациями, которым предоставляются данные об экологических аспектах деятельности АО "Транснефть - Приволга".