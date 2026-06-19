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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" приняло участие в выставке-форуме "Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия"

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" приняло участие в XVI специализированной выставке-форуме "Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия". Мероприятие проходило с 17 по 19 июня 2026 года в Выставочном центре "Экспо — Волга" в г. Самаре и было приурочено к 90‑летию начала промышленной добычи нефти в Самарском регионе.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Выставка организована при поддержке Министерства промышленности и торговли Самарской области, Союза нефтегазопромышленников России совместно с ведущими вузами региона и нефтяными компаниями.

Врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков отметил: "Эта выставка-форум — не просто демонстрация достижений, а авторитетная инвестиционная и дискуссионная площадка региона. Мероприятие активно содействует модернизации профильных производств, укрепляет кооперационные цепочки и позволяет лидерам отечественной промышленности оперативно обмениваться научно-техническим опытом, выстраивая новые каналы поставок".

Представители Правительства Самарской области посетили стенд АО "Транснефть - Приволга", ознакомились с текущими проектами предприятия, результатами работы в области импортозамещения и обеспечения экологической безопасности.

В рамках деловой программы выставки-форума состоялась пленарная сессия "Стратегия и адаптация в нефтехимии: вызовы и возможности".

"Мы благодарны Правительству региона за возможность принять участие в таком значимом отраслевом мероприятии и представить свою продукцию в нескольких категориях, — отметил генеральный директор АО "Транснефть - Приволга" Дмитрий Бузлаев. — Это большая номенклатура и она однозначно будет востребована. Также мы провели встречу с компаниями в формате диалога, для привлечения их в качестве поставщиков и подрядчиков. Уверен, что это очень конструктивное, взаимовыгодное взаимодействие, которое принесет положительный результат".

В рамках форума специалисты предприятия провели круглый стол "День поставщика", на котором представили информацию для потенциальных подрядчиков. В формате открытого диалога обсудили виды работ и услуг, организацию закупочных процедур, вопросы от представителей приглашенных организаций.

Выставка-форум "Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия" является эффективной площадкой для обсуждения вопросов развития нефтегазовой и нефтеперерабатывающей отраслей. В мероприятии традиционно принимают участие предприятия-лидеры отраслей, представители экспертного и научного сообществ.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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