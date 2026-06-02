Сотрудники Сызранского НПЗ успешно выступили на ХIХ кустовой НТК молодых специалистов "Роснефти"

СЫЗРАНЬ. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Два проекта молодых специалистов Сызранского НПЗ (НК "Роснефть") получили высокую оценку жюри на научно-технической конференции в Самаре.

Фото: предоставлено Сызранским НПЗ

Обсуждение научных проектов, темы которых затрагивали основные направления деятельности предприятий "Роснефти", проходило в 10 секциях. Оценивало работы компетентное жюри из числа руководителей профильных подразделений нефтяной компании и ее дочерних обществ. Всего в этом году в конференции приняли участие 176 представителей 19 предприятий блока "Нефтепереработка и нефтехимия" из разных уголков страны.

В секции "Труд, юриспруденция, персонал" 3 место заняла работа электромонтера Сызранского НПЗ Данилы Калашника. Молодой специалист предложил расширить возможности учебного полигона предприятия, где отрабатывает практические навыки электротехнический персонал. Данила уверен: внедрение VR‑технологий позволит сделать профессиональную подготовку эффективнее. К примеру, на тренажерах можно сымитировать работы на подстанциях разных типов, доводя до автоматизма действия в различных производственных ситуациях на реальном оборудовании.

Проект инженера технологического отдела Сызранского НПЗ Павла Соснина отмечен номинацией "За инновационный подход". Молодой специалист рассмотрел возможность вовлечения в процесс изомеризации бензолсодержащей фракции с установки риформинга. По его расчетам, это позволит нарастить выработку компонента автобензина, что актуально для многих нефтеперерабатывающих предприятий.

Теперь призеры и номинанты КНТК примут участие в межрегиональной научно-технической конференции Роснефти, которая пройдет осенью в Москве.

НТК давно стали не только корпоративной традицией, но и эффективным инструментом подготовки молодых кадров в Компании и на ее предприятиях. Для привлечения перспективной молодежи созданы все условия. Эффективная трехгодичная программа подготовки и развития молодых специалистов помогает не только быстро адаптироваться на производстве, но и развить профессиональные навыки и лидерский потенциал. Ежегодные научно-технические конференции, конкурсы профессионального мастерства, тренинги — обязательная часть этой программы.

