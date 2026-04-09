Работники АО "Транснефть — Приволга" присоединились к Всероссийской акции по сдаче крови "Код донора. Единство народов России"

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
146 работников АО "Транснефть — Приволга" стали участниками Всероссийской донорской акции и сдали в общей сложности порядка 66 литров крови. Мероприятия прошли в преддверии Национального дня донора в России и были приурочены к Году единства народов России.

Самая массовая донорская акция прошла в Самаре. Мобильный комплекс Службы крови Самарской области посетили 100 человек — представителей аппарата управления и Самарского районного нефтепроводного управления (РНУ). Работники Центральной базы производственного обслуживания (г. Новокуйбышевск) приняли участие в акции, приехав на Самарскую станцию переливания крови.

Ранее к Всероссийской акции присоединилось 30 сотрудников подразделений Волгоградского РНУ. Они пополнили банк крови на 13,5 литров.

Обязательным условием проведения донаций было успешное прохождение медицинского осмотра и отсутствие противопоказаний к сдаче крови. В мероприятии участвовали как пришедшие сдавать кровь впервые, так и работники, имеющие звание "Почетный донор". Акции по сдаче крови традиционно вызывают большой отклик среди сотрудников, в том числе, в виду высокой активности волонтерского движения.

Корпоративные донорские акции — важная часть программы добровольческих мероприятий, которая реализуется в АО "Транснефть — Приволга". Они проводятся с 2014 года в рамках сотрудничества со Службами крови, которые входят в Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА). Всего за это время проведено 29 акций по регионам присутствия предприятия, количество собранной крови составило около 1,3 тыс. литров. 

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

