Работники АО "Транснефть — Приволга" присоединились к Всероссийской акции по сдаче крови "Код донора. Единство народов России"

146 работников АО "Транснефть — Приволга" стали участниками Всероссийской донорской акции и сдали в общей сложности порядка 66 литров крови. Мероприятия прошли в преддверии Национального дня донора в России и были приурочены к Году единства народов России.
Самая массовая донорская акция прошла в Самаре. Мобильный комплекс Службы крови Самарской области посетили 100 человек — представителей аппарата управления и Самарского районного нефтепроводного управления (РНУ). Работники Центральной базы производственного обслуживания (г. Новокуйбышевск) приняли участие в акции, приехав на Самарскую станцию переливания крови.
Ранее к Всероссийской акции присоединилось 30 сотрудников подразделений Волгоградского РНУ. Они пополнили банк крови на 13,5 литров.
Обязательным условием проведения донаций было успешное прохождение медицинского осмотра и отсутствие противопоказаний к сдаче крови. В мероприятии участвовали как пришедшие сдавать кровь впервые, так и работники, имеющие звание "Почетный донор". Акции по сдаче крови традиционно вызывают большой отклик среди сотрудников, в том числе, в виду высокой активности волонтерского движения.
Корпоративные донорские акции — важная часть программы добровольческих мероприятий, которая реализуется в АО "Транснефть — Приволга". Они проводятся с 2014 года в рамках сотрудничества со Службами крови, которые входят в Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА). Всего за это время проведено 29 акций по регионам присутствия предприятия, количество собранной крови составило около 1,3 тыс. литров.
Последние комментарии
