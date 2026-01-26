АО "Транснефть - Приволга" в 2025 году выполнило диагностику более 4,5 тыс. км трубопроводов

С января по декабрь 2025 года в регионах присутствия АО "Транснефть - Приволга" (дочернее предприятие ПАО "Транснефть") проведена внутритрубная диагностика магистральных нефтепроводов (МН) общей протяженностью 4022,011 км и магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) протяженностью 554,788 км, продиагностированы 26 участков трубопроводов различного диаметра — от 377 до 1200 мм, с пропуском внутритрубных инспекционных приборов (ВИП) в количестве 46 шт.
Также специалисты провели внутритрубную диагностику 52,8 км основных и резервных ниток подводных переходов МН через реки Волгу, Большой Кинель, Самару, Чапаевку и Пролетарское водохранилище. Самой длинной стала основная нитка МН через реку Волгу протяженностью 13,5 км. Контроль технического состояния этих объектов осуществлен с привлечением персонала АО "Транснефть - Подводсервис".
Диагностические работы проводились с помощью внутритрубных инспекционных приборов разработки и производства АО "Транснефть - Диаскан" — профилемеров, ультразвуковых и магнитных дефектоскопов. Также использовались комбинированные диагностические комплексы, принцип работы которых основан на сочетании преимуществ разных методов диагностики, что позволяет эффективно обнаруживать различные типы дефектов линейной части: трещины, коррозии, расслоения, определять их местоположение и точный размер для своевременного устранения. На основе результатов внутритрубной диагностики составлялись графики проведения планово-предупредительного ремонта производственной инфраструктуры.
Все обследования выполнялись в рамках комплексной программы диагностики объектов линейной части магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть". Плановая оценка технического состояния трубопроводов позволяет своевременно устранять возможные дефекты, поддерживая надежную работу инфраструктуры АО "Транснефть - Приволга", обеспечивая ее промышленную и экологическую безопасность.
