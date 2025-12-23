16+
Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Ижевское "УДС нефть" заплатит 136 млн руб. за нефтяной участок в Самарской области

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Аукцион по Западно-Беловскому участку недр, расположенному на территории Кинельского, Богатовского и Кинель-Черкасского районов Самарской области, выиграло ООО "УДС нефть". Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минприроды РФ, было сделано 48 шагов и компания заплатит за право пользования участком 136,16 млн руб. при начальной цене в 23,5 млн рублей.

Напомним, участок площадью 168,8 кв. км обладает подготовленными извлекаемыми ресурсами нефти (по категории D0) в размере 0,319 млн тонн, локализованными (Dл) - 1,236 млн тонн, перспективными (D1) - 1,483 млн тонн нефти и 0,338 млрд кубометров газа. Помимо этого, на участке учтены извлекаемые ресурсы D3dm (доманиковые) в объеме 17,47 млн тонн нефти.

На аукцион помимо ООО "УДС нефть" заявлялись дочерняя структура "Лукойла" РИТЭК, АО "Нефтус", ЗАО "Охтин-Ойл" и ООО "Регион-нефть".

ООО "УДС нефть" зарегистрировано в Ижевске. Выручка компании за 2024 г. составила 39,57 млрд руб., чистая прибыль - 2,74 млрд рублей. Бенефициаром "УДС нефти" является Алексей Чулкин, владелец холдинга "УДС-Групп", в который входят предприятия, специализирующиеся на добыче нефти, золота и строительстве.

