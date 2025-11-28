16+
День матери в "Самаранефтегазе": Наталья Адъякимова о семье, работе и добрых делах Молодой специалист "Самаранефтегаза" — среди призёров конференции "Роснефти" АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию два судна-бонопостановщика Новые нефтяники: молодежь Сызранского НПЗ приняла клятву профессии АО "Транснефть - Приволга" обновило нефтепроводную инфраструктуру

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

День матери в "Самаранефтегазе": Наталья Адъякимова о семье, работе и добрых делах

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В "Самаранефтегазе", входящем в НК "Роснефть", на сегодняшний день насчитывается 119 многодетных семей. Многое в таких семьях держится именно на матерях, которые своей любовью и заботой окружают близких. Они находят время на построение карьеры, обустройство домашнего очага, самосовершенствование и хобби, показывая пример своим детям и коллегам.

Фото: предоставлено АО "Самаранефтегаз"

Знакомьтесь: главный специалист управления эффективности и экономического анализа бурения Наталья Адъякимова. Ее трудовой стаж на ведущем нефтедобывающем предприятии региона уже 15 лет. В этом году её труд был отмечен нагрудным знаком за многолетнюю работу.

"Самаранефтегаз" для Натальи — часть семейной истории. Несколько поколений семьи связали жизнь с нефтянкой. Здесь раньше работала её мама, а сейчас трудятся сестра и её супруг.

У Натальи — трое детей, и каждый ребенок со своим характером и увлечениями. Дарья, студентка медицинского университета, мечтает стать врачом. Арсений, четвероклассник, увлекается футболом и кикбоксингом. Александра, младшая, ходит в театральную студию и мечтает сыграть Снегурочку. "Самое большое счастье для меня — видеть, как растут и чего добиваются дети. Радость за них всегда сильнее, чем за себя", — говорит Наталья.

Женщина признаётся, что особых секретов в воспитании у неё нет. Она старается проговаривать с ребятами возникающие проблемы, вместе искать возможные пути их решения и показывать пример своими действиями.

Семья живёт в ритме взаимопомощи. Дома у них есть коробка с заданиями — каждый вечер все тянут бумажку с делом по дому. Кому-то может даже повезти, и достанется пустая, которая даёт день отдыха. "Главное, что мы делаем всё вместе. Это помогает чувствовать себя командой", — объясняет Наталья.

Особое место в жизни семьи занимает волонтёрство. Старшая дочь собирает медикаменты для фельдшерских пунктов в деревнях, сын делает окопные свечи для солдат, а вся семья помогает собирать "коробки храбрости" для маленьких пациентов Самарской областной детской клинической больницы имени Н. Н. Ивановой.

Каждый Новый год Наталья вместе с детьми собирает подарки для ребят, проходящих лечение в онкологическом и паллиативном отделениях. В прошлом году Дарья, старшая дочь Натальи, впервые надела шубу Снегурочки — семейную традицию, которую мама поддерживает уже несколько лет, чтобы дарить детям праздник и внимание. "Мы стараемся делать добро всей семьёй. Это сближает и учит детей заботе о других", — добавляет Наталья.

В "Самаранефтегазе" уверены: именно такие женщины, как Наталья Адъякимова, создают прочный фундамент компании — не только профессионализмом, но и добротой, вниманием и примером, который вдохновляет и коллег, и детей.

