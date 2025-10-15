АО "Транснефть - Приволга" провело пожарно-тактическое учение на ЛПДС в Волгоградской области

АО "Транснефть - Приволга" (дочерняя организация ПАО "Транснефть") провело пожарно-тактическое учение на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Красный Яр" Волгоградского районного нефтепроводного управления.

Цель тренировки — отработка навыков по ликвидации последствий нештатной ситуации, взаимодействие с подразделениями Федеральной противопожарной службы по Волгоградской области, а также повышение готовности сил и средств к ликвидации возможного пожара. В мероприятии было задействовано договорное подразделение пожарной охраны, участвовали ремонтно-эксплуатационный персонал и члены добровольной пожарной дружины (ДПД) станции.

По легенде учений, в результате воздействия внешних факторов произошло повреждение резервуара аварийного сброса с условными разгерметизацией, выходом нефти и последующим пожаром. При этом системы автоматической установки пожаротушения и водяного орошения вышли из строя, система водяного охлаждения резервуара также была в нерабочем состоянии.

После первого сообщения об "аварии" на место прибыли представители договорного подразделения пожарной охраны и члены ДПД, был создан оперативный штаб. Совместно с персоналом ЛПДС были организованы действия по локализации и ликвидации "пожара". Выбран способ подачи пены низкой кратности с помощью переносных лафетных стволов на тушение в каре резервуара.

На втором этапе учений к "тушению" дополнительно присоединились сотрудники 51 Пожарно-спасательной части Жирновского района Волгоградской области. Всего в отработке ликвидации последствий условной нештатной ситуации приняли участие 35 человек, использовалось 9 единиц техники, в том числе пеноподъемник.

Действия специалистов ЛПДС "Красный Яр" и работников договорных подразделений пожарной охраны получили высокую оценку организаторов тренировки. Задача по локализации и ликвидации условного возгорания резервуара была выполнена в регламентные сроки.

Производственные объекты АО "Транснефть - Приволга" относятся к категории опасных. Проведение пожарно-тактических учений и учебно-тренировочных занятий по тушению условных пожаров являются важной составляющей в рамках обеспечения пожарной и промышленной безопасности нефтепроводной инфраструктуры.