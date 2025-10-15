16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Сызрани стартовала военно-спортивная игра "Патриоты России — 2025" В полуфиналы конкурса "Это у нас семейное" приглашены 30 семейных команд из Самарской области В Самаре подвели итоги проекта "Лаборатория госпабликов" В Самаре 17 октября распределят места в детсады Сообщения в соцсетях об уничтожении памятника природы "Урочище "Макарка" оказались фейком

Общество

В полуфиналы конкурса "Это у нас семейное" приглашены 30 семейных команд из Самарской области

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 41
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

1523 семейные команды допущены до окружных полуфиналов второго сезона конкурса "Это у нас семейное". Об этом сообщили на заседании Наблюдательного совета самого народного проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей". Среди них — 30 команд из Самарской области.

Фото: Пресс-служба конкурса "Это у нас семейное"

В ходе заседания члены Наблюдательного совета также утвердили график первых очных мероприятий, которые пройдут в 2025 году. Команды будут бороться за выход в финал и главные призы — 60 сертификатов по пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий и семейные путешествия. Напомним, в этом году конкурс стал частью нацпроекта "Семья".

Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, председатель наблюдательного совета конкурса "Это у нас семейное" Сергей Кириенко, открывая заседание, отметил, что конкурс "Это у нас семейное" побил свои собственные рекорды.

"Два года назад, запуская конкурс "Это у нас семейное", Владимир Владимирович предсказал, что проект станет самым массовым в России. Президент как всегда оказался прав, но мы даже не ожидали насколько. В прошлом году мы очень радовались рекорду, тогда в конкурсе зарегистрировались 587 тысяч человек, а в этом сезоне еще больше — 726 тысяч человек. Конкурс давно побил все рекорды, теперь он превзошел свои собственные. Это показывает отношение россиян к семейным ценностям, говорит о том, насколько семьи дружны. В конкурсе есть очень интересные участники: в команде Болдыревых, Долговых, Кочуковых, Мантулиных из деревни Крутые Выселки Тамбовской области — 30 человек. Самое большое количество детей — в семье Ольховских из поселка Целинное в Забайкалье — 28 детей, 25 из которых — приемные. В прошлом году самой возрастной паре было 90 лет, в этом году в семье Самариных, Чернядьевых из Нижнего Тагила участвует Зинаида Борисовна, которой исполнилось 100 лет. Такое активное участие говорит нам, что и призы конкурса серьезные — сертификат на улучшение жилищных условий, путешествие по России, но важнее всего, что люди проводят время с семьей, об этом говорят все участники", — сказал Сергей Кириенко.

Генеральный директор Президентской платформы "Россия — страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин рассказал, что дистанционный этап конкурса проходил 4 месяца, за это время семьям были доступны 48 заданий из разных сфер — творческие, кулинарные, спортивные, литературные, музыкальные.

"По итогам дистанционного этапа 1523 семейных команды допущены до полуфиналов. Многие участники подтверждают, что благодаря конкурсу они стали собираться не несколько раз в год, а каждые выходные. Конечно, в год 80-летия Великой Победы мы не могли не включить задание, посвященное Великой Отечественной войне. Для молодого поколения истории дедушек и бабушек стали настоящей легендой.

Одна из семей в Свердловской области благодаря этому заданию нашла свою двоюродную бабушку и теперь собирается к ней в гости. Очень запомнилось задание "История на память", когда дедушки и бабушки рассказывали своим внукам в интервью про классики, ленточки, скалки, вышибалы, казаки-разбойники. У нас самые лучшие семьи, самые сплоченные, самые настоящие и с самыми традиционными семейными ценностями. Желаю всем успехов и удачи!" — отметил Андрей Бетин.

В Центральном федеральном округе в полуфинал приглашены 338 семейных команд, Приволжском — 284, Северо-Западном — 271, Сибирском — 161, Уральском — 156, Южном вместе с Донбассом и Новороссией — 129, Северо-Кавказском — 128, Дальневосточном — 56. В топе регионов по числу участников, допущенных до полуфиналов: Санкт-Петербург, Ставропольский край, Москва, Московская, Свердловская и Челябинская области, Краснодарский край, Нижегородская и Самарская области, Удмуртская Республика.

Первый полуфинал для участников из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также Донбасса и Новороссии состоится с 13 по 16 ноября в Ростове-на-Дону. Окружной полуфинал для участников из Уральского федерального округа 27–29 ноября пройдет в Екатеринбурге, а для конкурсантов из Сибирского федерального округа — 6–8 декабря в Новосибирске.

О том, что семья — это самая близкая и сплоченная команда, а конкурс позволяет членам семьи узнать друг друга лучше, сообщили актриса, телеведущая и член Наблюдательного совета конкурса "Это у нас семейное" Екатерина Стриженова и ее супруг — актер и режиссер Александр Стриженов.

"Конкурс мотивирует, это прекрасная возможность узнать друг друга лучше, проявить свой талант, но и не будем забывать про призы — это ощутимый вклад в семью. Мы смотрели ролик про участников с улыбкой на лице, такой конкурс — это замечательная идея. Мы обязательно будем искать совпадения в своих графиках, чтобы посетить очные мероприятия, пообщаться, лично познакомиться с конкурсантами", — добавили Стриженовы.

Певец, композитор, пианист, продюсер, народный артист Российской Федерации Дмитрий Маликов рассказал, что для выполнения его авторского задания нужно было объединиться в творческий коллектив и исполнить музыкальный номер. Это дало участникам много положительных эмоций и сделало подготовку незабываемой.

"Это у нас семейное" — это прежде всего традиции, радость от нахождения в кругу своей семьи, которую ни с чем не сравнить. Дети быстро вырастают, поэтому нужно ценить каждый миг рядом с ними. Конкурс "Это у нас семейное" позволяет всех объединить и дает массу положительных эмоций. Я подготовил музыкальное задание конкурса. Замечательно, что династии поют, и очень хочется, чтобы традиции застольного пения в хорошем смысле этого слова продолжались. Я обращаю внимание на песни, прошедшие испытание временем, и сейчас думаю над подарками — очень хочется, чтобы они были не банальными и запомнились конкурсантам", — отметил Дмитрий Маликов.

Член Наблюдательного совета конкурса "Это у нас семейное", прима-балерина Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана, художественный руководитель школы балета, основатель продюсерского центра MOST Нина Змиевец в своем задании предложила семьям создать небольшой предмет в стиле любого традиционного старинного народного ремесла или промысла.

"Задание для участников мы придумывали вместе с детьми. То количество креативных идей, предметов, которые участники создавали своими руками несколькими поколениями — это фантастика, в этом столько тепла и проникновения в культуру нашей страны. И мы, конечно, с удовольствием пригласим семьи, победившие в этом задании, в Санкт-Петербург, проведем их в государственный Эрмитаж и Мариинский театр, театр балета Бориса Эйфмана на спектакли, куда обычно не достать билеты", — рассказала Нина Змиевец.

Также в заседании Наблюдательного совета приняли участие и другие члены Наблюдательного совета конкурса "Это у нас семейное": Председатель комиссии по здравоохранению Общественной палаты Российской Федерации, президент Федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева" Министерства здравоохранения Российской Федерации, академик РАН, президент Лиги здоровья нации Лео Бокерия, летчик-космонавт Российской Федерации, Герой Российской Федерации Андрей Борисенко, продюсер, генеральный директор и соучредитель лейбла Black Star Inc. Павел Курьянов, уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова, директор Института Вельтищева Пироговского Университета, главный детский хирург Минздрава России, профессор Дмитрий Морозов, российский гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Алексей Немов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

MAX X 16 июня 2025 06:29 Упокоение огнем: нужен ли Самарской области крематорий

Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.

Фото на сайте

Конкурс "Мисс Самара 2025"

Конкурс "Мисс Самара 2025"

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Самара отметила свой День Рождения

Самара отметила свой День Рождения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2