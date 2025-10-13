16+
Общество

В Безенчуке открыли памятник труженикам сельского хозяйства

БЕЗЕНЧУК. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Накануне Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который в России традиционно отмечается во второе воскресенье октября, в селе Безенчук торжественно открыли первый в регионе монумент, посвященный труженикам агропромышленного комплекса.

Фото: "Волжская коммуна"

Монумент стал символом глубокого уважения и признательности тем, чей ежедневный труд на земле обеспечивает продовольственную безопасность страны, укрепляет ее суверенитет и способствует достижению национальных целей в сфере импортозамещения, устойчивого развития сельских территорий и повышения качества жизни граждан.

В праздничный день, в своем поздравлении с профессиональным праздником аграриев, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подчеркнул: "Регулярно бываю на предприятиях АПК, общаюсь с руководителями компаний и трудовыми коллективами. Могу с уверенностью сказать: за всеми успехами отрасли стоит добросовестный труд аграриев, их любовь к своему делу и родной земле".

На церемонии открытия монумента собрались ветераны отрасли и агропромышленных предприятий района — те, кто стоял у истоков создания колхозов и совхозов в 1940–1950-х годах, развивал племенное животноводство в послевоенные годы, а также сотрудники знаменитого научно-исследовательского института сельского хозяйства имени Н. М. Тулайкова, сохранившие в 1990-х годах ценнейший селекционный материал, благодаря которому самарская селекция сегодня занимает лидирующие позиции в стране.

Скульптура выполнена из армированного полимербетона методом ручной лепки. Центральный образ — женщина с серпом в одной руке и снопом пшеницы в другой — олицетворяет стойкость, самоотверженность и несгибаемую силу духа сельских тружеников.

Предложение инициативной группы ветеранов — установить памятник в Безенчуке — не случайно. "Именно на безенчукских землях в конце XIX века впервые в России начали формироваться научные методы хозяйствования. Это было связано с необходимостью платить арендную плату за удельные земли — и, соответственно, повышать эффективность их использования. Поэтому здесь, в рискованных условиях поволжского климата, начались первые эксперименты по селекции и реальные опыты", — рассказал Сергей Шевченко, академик РАН, председатель общественного совета при министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Он также рассказал историю о Лукерье Тихоновне — селекционере яровой пшеницы, которая работала на Безенчукской опытной станции до, во время и после Великой Отечественной войны, которая и стала прообразом скульптуры.

"Она ходила с серпом наперевес и косила так, что мужчины-косцы удивлялись ее производительности. Думаю, сегодня она вернулась к нам и благословляет на новые свершения, которые позволят прокормить не только жителей Самарской области, но и всю Россию", — добавил академик.

Евгений Китаев, председатель Собрания представителей Безенчукского района и директор Безенчукского аграрного техникума, отметил особую символичность открытия монумента в год 80-летия Победы: "Это дань уважения всем ветеранам и труженикам села. Установка этого мемориального комплекса значима вдвойне, если не втройне".

Сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, труженики сельского хозяйства выполняют свой патриотический долг — с той же преданностью и ответственностью обеспечивают продовольствием наших бойцов на передовой специальной военной операции, продолжая великую традицию трудового подвига.

