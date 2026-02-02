Лошади как путь к исцелению: в Самаре ветераны СВО обретают силы с помощью иппотерапии и адаптивной, оздоровительной верховой езды

В реабилитационном центре "Иппотерапия" в Самаре прошло особое, открытое занятие. Его участниками стали ветераны специальной военной операции, для многих из которых взаимодействие с лошадьми стало частью сложного пути возвращения к мирной жизни.

Провела занятие Анна Васина, руководитель АНО "Благодар" и автор социально значимого проекта "Мы с конем вдвоем". В рамках встречи она подробно рассказала об уникальной методике работы с бойцами, перенесшими ампутации и потерявшими конечности. Особый акцент был сделан на тонкостях построения доверительного диалога между ветераном и лошадью, где животное становится не просто "тренажером", а полноценным партнером и проводником в мир новых ощущений и уверенности.

"Работа в связке инструктор-лошадь-ветеран — это синергия, которая ведет к успеху. Мы преодолеваем не только физические ограничения, но и работаем с моральными переживаниями, страхами, потерей веры в себя. Лошадь чувствует человека, считывает его эмоциональное состояние и отвечает искренне, без жалости или снисхождения. Это учит заново доверять и чувствовать себя и свое тело", — пояснила Анна.

На занятии присутствовал ветеран СВО, кавалер ордена Мужества Андрей Растегаев, который является участником "Школа героев" (программа реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской — "Время героев"). Он высоко оценил значимость подобных инициатив.

"Проекты, подобные "Мы с конем вдвоем", — это не просто реабилитация, это шанс заново обрести опору, в прямом и переносном смысле. Такие практики необходимо масштабировать, делать доступными для как можно большего числа наших ребят, вернувшихся с фронта с тяжелыми ранениями", — отметил Андрей Евгеньевич.

Впечатлениями от занятия поделился ветеран СВО Павел Гондюхин. Он рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются бойцы, особенно лишившиеся конечностей, пытаясь встроиться в привычную жизнь.

"Возвращение дается тяжело. Здесь же, в манеже, ты концентрируешься не на боли или утрате, а на моменте "здесь и сейчас". Нужно держать равновесие, управлять мощным животным, чувствовать его тепло и отзывчивость. Это дает невероятный заряд и уверенность, что ты можешь больше, чем думал. Эффект — и физический, и душевный, — ощущается сразу", — поделился Павел.

Проект "Мы с конем вдвоем" начал свою работу в Самарской области в 2025 году, но уже зарекомендовал себя как эффективный инструмент в системе комплексной реабилитации.