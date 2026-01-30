"Серебряный Лучник — Самара" выбирает победителей

Шестнадцать экспертов приступили к оценке проектов, представленных участниками 16-го сезона регионального этапа Национальной премии в области коммуникаций "Серебряный Лучник — Самара".

По итогам 2025 года экспертов ждёт серьёзная работа: в десяти номинациях самарского "Лучника" приняло участие рекордное число коммуникационных проектов — 69. Жюри премии — лидеры отрасли коммуникаций: PR- и HR-специалисты, маркетологи, рекламисты, представители органов власти, СМИ, вузов. Многочисленный состав экспертов, а также широкий спектр их профессиональных компетенций гарантируют объективность конкурсной оценки.

В девяти номинациях проекты оцениваются по семибалльной шкале по пяти критериям: актуальность и сложность коммуникативных целей проекта; наличие стратегического подхода к планированию проекта; оригинальность реализации (использование разнообразных методик и средств); комплексность использованных коммуникационных стратегий, тактик и инструментов; эффективность (соответствие результата поставленным задачам, масштабу, включая наличие качественных изменений в заявленных аудиториях).

Новая номинация "Земля открытий", включённая в конкурсную программу год назад, имеет 100-балльную шкалу оценки. Фильмы, телепередачи, видеоролики о Самарской области оцениваются по таким критериям, как оригинальность сценария, соответствие выразительных средств фильма замыслу автора, оригинальность и оправданность использования технических средств и спецэффектов, содержательность представленной информации, ценность ролика в формировании привлекательности территории для туристов и инвесторов, отклик зрительской аудитории.

Премия опирается на электронную систему голосования. Члены жюри выставляют баллы онлайн. Итоговый результат и определение победителей в каждой из номинаций осуществляется системой автоматически на основе сложения баллов, выставленных каждым из экспертов, а затем — нахождения среднеарифметического значения этих оценок по каждому из проектов.

Имена победителей по завершении голосования сохраняются в тайне до торжественной церемонии награждения и презентации лучших проектов. По традиции она пройдёт на площадке главной студии ГТРК "Самара" в конце февраля 2026 года.

Татьяна Мокшина, исполнительный директор премии "Серебряный Лучник — Самара":

"Проекты "Серебряного Лучника" — это летопись Самарской области. Они позволяют зафиксировать, что значимого и интересного происходило в общественной, культурной жизни региона, какие социальные потребности нашли своё решение, что изменилось к лучшему, какие позитивные тренды мы наблюдаем. Эксперты приступили к оценке, чтобы назвать лучших. Но очевидно, что победители уже известны — это жители Самарской области, которые стали благополучателями проектов "Лучника". И, конечно, авторы и авторские коллективы, которым удалось придумать и воплотить в жизнь в 2025 году актуальные, яркие, добрые, созидательные идеи".

Информационные партнёры премии "Серебряный Лучник — Самара": ГТРК "Самара", медиаагентство "Самара 450", газета "Коммерсантъ", информационный портал "Волга Ньюс", ГК "Выбери Радио". Исполнительная дирекция региональной премии — агентство коммуникаций "ПРАТОН".

Экспертный совет премии "Серебряный Лучник — Самара"

— Арутюнов Армен Робертович, журналист, градозащитник, куратор культурных проектов

— Беленкова Анастасия Андреевна, председатель Национального совета по корпоративному волонтерству в Самарской области

— Власова Вера Владимировна, генеральный директор "Коммерсантъ-Волга"

— Голуб Татьяна Владленовна, региональный менеджер по связям с общественностью компании "Логика молока"

— Громов Владимир Игоревич, член РАСО, кандидат психологических наук, лауреат федерального этапа премии "Серебряный Лучник"

— Дьякова Елена Евгеньевна, заместитель директора медиаагентства "Самара 450"

— Князев Денис Владиславович, пресс-секретарь Самарского регионального отделения партии "Родина", кандидат социологических наук

— Левитан Андрей Дмитриевич, генеральный директор выставочной компании "Экспо-Волга"

— Мокшина Татьяна Владимировна, генеральный директор агентства коммуникаций "ПРАТОН", исполнительный директор премии "Серебряный Лучник — Самара"

— Рыжкова Елена Александровна, советник главы городского округа Самара

— Силантьев Сергей Евгеньевич, исполнительный директор ИА "Волга Ньюс"

— Тютелова Лариса Геннадьевна, заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы и связей с общественностью Самарского университета им. С. П. Королева

— Харитонова Елена Викторовна, преподаватель Самарского университета им. Королева

— Цветкова Наталья Евгеньевна, бренд-стратег, бизнес-консультант по маркетингу и коммуникациям

— Шахматова Алла Леонидовна, директор Самарского областного художественного музея, член Ассоциации искусствоведов России

— Явдолюк Надежда Владимировна, директор специальных проектов Национальной премии в области общественных связей "Серебряный Лучник", директор Фестиваля геобрендов "Земля открытий"