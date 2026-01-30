В Самаре расследуют странную кражу офисного имущества на полмиллиона и бутылки шампанского

В удивительной истории разбираются сотрудники МВД в Самарской области. По словам потерпевшего, у него странным образом "обнесли" офис в деловом центре.
Обратился в полицию представитель ООО "Сессна сервис плюс". Он рассказал, что в 2023 г. по объявлению снял офис в центре Самары — Ленинском районе. Кабинет находился в "Поволжском региональном центре". Сумма аренды составляла более чем 81 тыс. руб. в месяц.
В июле 2024 г. у мужчины начались денежные трудности, он перестал платить аренду и покинул помещение, а имущество осталось там. В феврале 2025 г. мужчина получил уведомление от приставов, что ему необходимо погасить задолженность за аренду офиса 88 тыс. рублей. Несколько позже мужчина долг погасил. В июле 2025 г. помощница арендатора вместе с грузчиками забрала имущество, не проверив содержимое коробок. Позже вскрылось, что вещей не хватает. Арендодатель, в свою очередь, говорит, что ничего не забирал, а возвращено все, что было.
Среди исчезнувшего — журнальный столик, письменный стол, компьютерный стол, телефон, кофемашина, холодильник, компьютерный блок, принтер и другие офисные предметы, а также бутылка шампанского. Всего сумму похищенного оценили в 529 тыс. рублей. Сейчас ведется расследование, на след грабителей пока выйти не удалось.
