Молодой самарец решил подработать у мошенников и теперь пойдет под суд

Прокуратура Кировского района Самары утвердила обвинение 22-летнему местному жителю по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору").

По версии следствия, в мае 2025 г. парень договорился с неизвестными о работе. От него требовалось забирать деньги у пенсионеров и переводить на указанные "работодателем" счета. Всего молодой человек забрал у жертв мошенников 950 тыс. рублей. Часть этих денег он оставил себе.

Уголовное дело отправилось в Кировский районный суд Самары.