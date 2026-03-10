Вячеслав Федорищев сообщил о завершении формирования  правительства Самарской области

Во вторник, 10 марта, в ходе оперативного совещания губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о завершении формирования нового состава правительства Самарской области.

"По представлениям председателя правительства Самарской области Виталия Шабалатова мной были подписаны все документы по завершению формирования правительства, — сказал Вячеслав Федорищев. — Все коллеги, которые работают в правительстве, прошли очень большую школу, многие из них работали в правительстве на текущих должностях, некоторые получили новые полномочия. Самое главное, что сформированный состав правительства состоит из профессионалов, которые знают свою отрасль, свой фронт работы, им доверяют люди. Самое главное, что они понимают курс, которым мы идем".

Согласно новой структуре правительства сокращается число заместителей губернатора.

Вячеслав Романов переходит на должность заместителя председателя правительства и в этой должности полноценно займется вопросами развития промышленности, кадрового обеспечения приоритетных отраслей и цифровой трансформации экономики. Заместитель председателя правительства Регина Воробьева будет курировать весь социальный блок. Александр Кузнецов будет назначен на должность министра внутренней политики.

Принято решение, что министерство науки и высшего образования войдет в состав министерства экономического развития с целью укрепления связи между подготовкой кадров в вузах и реальным сектором. На текущий момент самостоятельными органами власти с прежними полномочиями остается министерство туризма и министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

"Мы говорили о том, что правительство будет проходить через период оптимизации. Многие регионы по этому пути идут. Цифровизация, многие другие вещи, которые приняты на федеральном уровне, позволяют упростить нашу работу, — сказал губернатор. — Мы в этом тренде уже идем и должны поставить точку. До 1 сентября 2026 г. Виталий Шабалатов подготовит предложения по оптимизации правительства Самарской области".

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что курс работы правительства Самарской области — выполнение национальных проектов и Указов Президента Российской Федерации Владимира Путина, а также безусловное исполнение программы развития Самарской области, которая формировалась в 2024 г. с участием жителей и экспертов.

"Задач много. Сейчас правительство действует в условиях сбалансированного бюджета. Экономические тенденции показывают, что многие отрасли и предприятия до сих пор несут издержки. Это касается всех регионов страны, в том числе Самарской области. Это влияет на поступление доходов. Вместе с тем, можно сказать, что экономика Самарской области устойчива, она диверсифицирована достаточно, чтобы обеспечить полномерное развитие, — отметил губернатор. — Первый приоритет правительства — продолжать действовать в рамках сбалансированного бюджета. Второй приоритет — безусловное обеспечение всех потребностей в рамках специальной военной операции. Это приоритет, который уже четыре года является базовым для нас всех. Здесь большая работа ведется всеми регионами по обеспечению привлечения наших жителей на службу по контракту, обеспечение подразделений и бойцов всем необходимым по заявкам командиров. Также большая работа ведется по патриотической подготовке нашей молодежи".

Глава региона отметил, что среди приоритетов — своевременная реализация важных проектов, которые включены в программу развития Самарской области.

"Здесь правительству необходимо максимально в сжатом периоде, сейчас идет как раз период контрактации объектов, приоритеты программы развития в этом году выполнять", — сказал Вячеслав Федорищев.