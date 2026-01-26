16+
В 2026 г. в Самарской области планируют отдать 26 объектов в концессию

САМАРА. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области утвердили перечень объектов, в отношении которых планируется заключить концессионные соглашения в 2026 году. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте регионального правительства.

Всего в перечне 26 объектов. В их числе - имущественный комплекс базы отдыха "Волжанка" на Восьмой просеке, состоящий из 28 объектов общей площадью 3,6 тыс. кв метров, расположенный на участке в 45 тыс. кв метров. В рамках концессии запланирована реконструкция с предполагаемой мощностью 51,1 тыс. человек в год.

Также концессионера хотят найти на стадион "Восход" (проспект Кирова, 85), включающий два объекта на 2,6 тыс. кв метров, расположенных на участке в 38,5 тыс. кв метров. Планируется реконструкция стадиона с ожидаемой мощностью - 170 человек в смену.

Еще один объект - центр спортивной гимнастики "Немов-центр" (ул. Революционная, 45 в Тольятти). В планах - построить объект площадью 23,7 тыс. кв метров на участке в 28,2 тыс. "квадратов" с проектной мощностью 2500 зрительских мест.

Кроме того, концессионное соглашение региональные власти намерены заключить в отношении "Дома Гагарина" (памятник истории и культуры) в селе Заборовка Сызранского района. Здесь 11 объектов площадью 2,1 тыс. кв метров на участке в 22,3 тыс. кв метров планируют отдать под реконструкцию.

В планах также - реконструировать имущественный комплекс "Бывшая усадьба Орлова-Давыдова" в селе Усолье Шигонского района, где находится 9 объектов на 17, 9 тыс. кв метров на 6 земельных участках площадью 35,7 тыс. кв метров.

В числе прочих в перечень вошли: лечебный корпус Самарской областной психиатрической больницы, здания Самарской областной детской клинической больницы им. Ивановой, объект культурного наследия - поликлиническое отделение кожно-венерологического диспансера (арх. Щербачев), Центр медицинской реабилитации в Тольятти, ФОК в пос. Красный Пахарь Красноглинского района, универсальный спорткомплекс (Дворец спорта) в Самаре (строительство), легкоатлетический манеж в Самаре (строительство), Центр водных видов спорта в Самаре (строительство), здание профилактория на ул. Земеца, 36 а в Кировском районе Самары, учебно-производственный блок в Тольятти и т.п.

 

