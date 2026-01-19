В Самарской области продолжается работа по восстановлению прав "обманутых" дольщиков

В понедельник, 19 января, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства Самарской области. На нем обсудили вопросы долевого строительства в регионе.

С докладом выступил врио министра строительства Самарской области Александр Фомин.

Глава минстроя отметил, что по итогам 2025 г. на территории региона введено в эксплуатацию 1,668 млн. кв. м. жилья из них 55 МКД, что составляет 100,7% от планового показателя. Целевые показатели национального проекта "Инфраструктура для жизни" по вводу жилья в эксплуатацию на территории Самарской области достигнуты. Плановый показатель по вводу жилья в эксплуатацию на 2025 г. составлял 1,656 млн. кв. м.

"Достигнутый результат стал возможен благодаря слаженной работе органов государственной власти, государственной инспекции строительного надзора Самарской области, ресурсоснабжающих организации, прокуратуры Самарской области", — сказал Александр Фомин.

Однако есть и низкие показатели выполнения плана по вводу жилья в четырех муниципальных образованиях: Борский — 31%, Челно-Вершинский — 31%, Шенталинский — 32%, Хворостянский — 53%.

"Все четыре муниципальных образования включены в перечень опорных населенных пунктов, где мы должны улучшить качество жизни в рамках нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Поручаю разработать к сентябрю дополнительную программу развития жилищного строительства и создания новых рабочих мест в отдаленных населенных пунктах", — подчеркнул губернатор Вячеслав Федорищев.

План ввода жилья на 2026 г. в Самарской области составляет 1,690 млн. кв. м. Необходимо отметить, что с 2026 г. установлен показатель ввода нежилой недвижимости. Плановое значение вышеуказанного показателя составляет 500 тыс. кв. м. нежилых объектов.

На совещании особое внимание уделили проблемным вопросам долевого строительства. Александр Фомин доложил о проводимой работе по предбанкротным объектам, находящимся в зоне риска, а также о работе по восстановлению прав "обманутых" дольщиков и завершению строительства проблемных объектов долевого строительства.

Подробно были рассмотрены конкретные объекты и обозначены сроки ввода их в эксплуатацию.

Например, Фондом развития территорий не подписано одно из трех соглашений по распределению жилых помещении в доме по адресу: г. Самара, 18 километр Московского шоссе, д. 7А (ООО СК "На Московском). Глава региона поставил задачу оперативно провести все мероприятия по организации передачи квартир участникам долевого строительства и вручить им ключи до 30 октября текущего года.

Добавим, что с 1 января 2026 г. Постановлением Правительства РФ от 30.12.2025 № 2227 отменяется мораторий на штрафы для застройщиков за перенос сроков сдачи жилья. Это значит, что дольщики смогут получить неустойку, если застройщик задержал ввод дома в эксплуатацию. Однако для застройщиков предоставляется отсрочка по выплате накопленных за период моратория обязательств до конца 2026 года.

В завершение обсудили организацию работы по осуществлению нового вида контроля за деятельностью ИЖС и планы по цифровизации контроля долевого строительства на территории Самарской области.

Здесь в целях всестороннего контроля за долевым строительство необходимо: подключение камер видеонаблюдения строительных площадок к единой системе наблюдения "Безопасный регион" и комплексное внедрение ТIM и цифровых двойников.

"Нам необходим постоянный мониторинг хода работ на объектах строительства. В связи с этим поручаю Министерству цифрового развития и связи совместно с министерством строительства организовать работу с подрядными организациями по обеспечению видеонаблюдения на объектах строительства. До сих пор не по всем объектам такой объективный контроль ведется. До 1 июля все объекты должны быть им охвачены", — сказал глава региона Вячеслав Федорищев.