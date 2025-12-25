"Не просто модернизация системы профессионального образования, а смена ее парадигмы": эксперты о реализации федерального проекта "Профессионалитет" в Самарской области

В четверг, 25 декабря, под председательством Владимира Путина прошло заседание Государственного совета, которое было посвящено вопросам подготовки кадров для экономики Российской Федерации. В заседании принял участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Особое внимание уделялось кадровому прогнозу, перезагрузке системы дополнительного профессионального образования и роли работодателя в профессиональном развитии кадров. Глава государства отметил: "Нужно продолжать работу по повышению качества подготовки в системе профессионального образования, добиваться большей востребованности выпускников колледжей, техникумов, вузов на рынке труда".

Одним из флагманов трансформации среднего профессионального образования является федеральный проект "Профессионалитет". Самарская область в числе первых приняла участие в проекте, став в 22 году одним из пилотных регионов по его реализации. В настоящее время в Самарской области существует семь кластеров, созданных в рамках федерального проекта (Машиностроительный, Строительная отрасль; Железнодорожный; Педагогика; Правоохранительная сфера и управление; Машиностроительный; Педагогика). В 2026 году в Самарской области будут созданы еще 3 кластера среднего профессионального образования: Химическая отрасль, Клиническая и профилактическая медицина, Туризм и сфера услуг.

Губернатор Вячеслав Федорищев отмечал важность участия в федеральном проекте "Профессионалитет", подчеркивая, что плотное взаимодействие предприятий, организаций, колледжей и техникумов служит эффективным инструментом для формирования кадрового потенциала во всех отраслях экономики региона.

"Федеральный проект "Профессионалитет" — это, безусловно, одна из самых актуальных и своевременных образовательных инициатив последних лет. Это даже не просто модернизация системы профессионального образования, а смена ее парадигмы. Программа напрямую отвечает на запрос реального сектора экономики, испытывающего острую нехватку квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, поскольку дает работодателю "обратную связь" от образовательных учреждений в виде подготовки молодых специалистов под конкретные рабочие места.

"Профессионалитет" через короткие образовательные циклы (2-3 года вместо 3-4) и гибкость позволяет быстрее готовить кадры под конкретные технологии, что позволяет сберечь самое важное — время на переучивание молодого специалиста", — отметил директор "СЭК им. П. Мачнева" Владимир Бочков.

Также спикер подчеркнул практикоориентированность проекта: акцент смещен с теоретической подготовки на формирование практических компетенций.

В рамках Госсовета федеральные эксперты отмечали необходимость внесения изменений во всю парадигму подготовки кадров в тесной кооперации профильных министерств, образовательных учреждений и потенциальных работодателей.

В Самарской области опыт такой кооперации уже формируется. Например, в рамках сотрудничества строительно-энергетического колледжа им. П.Мачнева и Электрощит Самара был опробован проект "Молодежный десант на производстве" — это длительное трудоустройство студентов (не менее двух месяцев) на производственную практику.

"Мы трудоустроили ребят, выплачивали им зарплату — фактически они полностью погрузились в рабочий процесс. И это принесло свои дивиденды всем: студенты определились с местом работы, а мы получили базу потенциальных квалифицированных специалистов", — рассказала руководитель отдела обучения и развития персонала Электрощит Самара Алина Чаткина.

Также в рамках "Профессионалитета" подписано соглашение со строительно-энергетическим колледжем им. П.Мачнева о создании базовой кафедры на территории завода Электрощит Самара, которая уже в следующем году будет запущена. Ее цель — формирование у студентов профессиональных навыков, необходимых именно на данном предприятии. Алина Чаткина уверена, что у федерального проекта "Профессионалитет" большой потенциал, но для полноценной отдачи необходима дальнейшая совместная работа над учебными программами образовательных учреждений и предприятий-участников, чтобы выпускники приходили на предприятия уже с конкретными компетенциями.

"Наш двухлетний опыт работы в рамках "Профессионалитета" позволяет обозначить ключевые векторы для дальнейшего совершенствования проекта. Требуют развитие гибких форм взаимодействия: адаптировать графики практик под производственные циклы, совместно искать эффективные модели целевого обучения и мотивации студентов, а также прорабатывать вопросы трудоустройства выпускников до 18 лет с учетом законодательных ограничений", — отметила Алина Чаткина.

"В целом, в Самарской области "Профессионалитет" уже зарекомендовал себя как эффективный инструмент решения кадровых проблем промышленности. Он создает "короткое замыкание" между образованием и производством, убирая лишние звенья. Конечно, остаются и вызовы — это необходимость масштабирования успешных практик на все колледжи, постоянное обновление оборудования и программ в условиях быстрого технологического прогресса, а также привлечение сильных преподавателей-практиков. Для нашего колледжа участие в программе стало драйвером развития, повысило престиж, привлекло мотивированных абитуриентов и укрепило партнерство с ведущими предприятиями региона. Это именно та практика, в которой нуждается экономика России сегодня", — резюмировал Владимир Бочков.