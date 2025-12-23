Антон Емельяненко будет курировать внутреннюю политику

Во вторник, 23 декабря, в Самарской губернской думе прошло согласование кандидатуры Антона Емельненко на пост заместителя губернатора - руководителя администрации губернатора. Депутаты единогласно поддержали переназначение.

Антон Емельяненко занимал эту должность с июля 2025 года (до этого он был вице-губернатором, ответственным за экономический блок). Согласование потребовалось в связи с тем, что 16 декабря губернатор Вячеслав Федорищев отправил правительство в отставку, объяснив этот шаг необходимостью изменения его структуры и повышения эффективности отдельных блоков.

При этом Антон Емельяненко получит и новый функционал. Он, как сообщил Вячеслав Федорищев на заседании губдумы, также будет курировать внутреннюю политику. Александр Фетисов, которому ранее был подведомственен этот блок, по словам губернатора, остается "в нашей команде".

Напомним, также губдума согласовала кандидатуру Виталия Шабалатова на пост председателя правительства Самарской области.