Правительство Самарской области отправили в отставку

Губернатор Вячеслав Федорищев объявил об отставке правительства Самарской области. Произошло это на оперативном совещании в понедельник, 15 декабря.

"Указ подписан. Он вступит в силу 16 декабря", - сказал глава региона.

По его словам, отставка носит технический характер и связана с проведением административной реформы, в рамках которой формируется новая структура правительства — посмотрите схему. Ключевым аспектом стала оптимизация состава заместителей губернатора и председателя правительства, а также министерств, некоторые из которых упразднили.

"Все члены правительства остаются на местах до формирования нового состава", — отметил губернатор.

Кандидатуру главы правительства представят на согласование в губернскую думу. Кто именно это будет, губернатор не сообщил. Однако велика вероятность, что Михаил Смирнов, который сейчас занимает данный пост, не сохранит должность. Его уже выводят из президиума реготделения "Единой России".

В качестве наиболее вероятного кандидата называют Виталия Шабалатова, который в настоящее время является заместителем председателя правительства.