Новая структура правительства Самарской области вступит в силу с 15 декабря этого года, а не с 15 сентября 2026 года, как сообщалось ранее. Об этом заявил губернатор Вячеслав Федорищев в видеосообщении в своем канале в МАХ.
"Два месяца министры работают на своих местах, заместители губернатора, зампреда, все знают свои обязанности. Ну, а с 15 декабря будем работать по-другому", - пояснил глава региона.
Напомним, новую структуру областного правительства глава региона представил в конце сентября.
Схема за подписью губернатора Вячеслава Федорищева во вторник, 14 октября, была размещена в разделе официальных опубликований на сайте правительства.
Из схемы следует, что упраздняются министерство науки, министерство туризма, министерство социально-демографической и семейной политики, а также министерство по вопросам правопорядка и противодействия коррупции.
Министерство градостроительной политики переформатируется в министерство градостроительной политики и благоустройства, министерство энергетики и ЖКХ - в министерство ЖКХ, министерство сельского хозяйства и продовольствия - в министерство сельского хозяйства, министерство труда, занятости и миграционной политики - в министерство труда и социального развития, министерство транспорта и автомобильных дорог - в министерство транспорта, министерство экономического развития и инвестиций - в министерство экономического развития, министерство цифрового развития и связи - в министерство цифрового развития.
Также выделены две структуры, поставленные в ряд с министерствами, - Институт развития 450 и Единый институт развития (корпорация развития).
Возглавлять правительство будет первый заместитель губернатора - председатель правительства. У него будет семь заместителей - первый заместитель, заместители по инфраструктуре (министр строительства), по макроэкономике, по социальному блоку, по направлению "Зздоровье и долголетие" (министр спорта), министр градостроительной политики и министр сельского хозяйства.
