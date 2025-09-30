Вячеслав Федорищев представил новую структуру правительства Самарской области

Губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в правительстве Самарской области. Среди ключевых тем — дополнительная поддержка многодетных семей, начало отопительного сезона, а также развитие туризма.

Перед тем, как перейти к основным вопросам повестки совещания, глава региона заявил о реорганизации структуры областного правительства. "Мы это делаем по согласованию и во взаимодействии с депутатским корпусом Самарской губернской думы, — акцентировал Вячеслав Федорищев. — В новой структуре будет четыре заместителя губернатора Самарской области, вместо вице-губернаторов".

Будет введена должность первого заместителя губернатора — председателя правительства Самарской области. Как отметил Вячеслав Федорищев, на эту должность по согласованию с региональным парламентом будет назначен действующий член правительства.

Также будет определен еще один первый заместитель губернатора Самарской области. Он будет курировать экономический блок. Им станет один из действующих на сегодняшний день вице-губернаторов. Его кандидатуру также представят на утверждение депутатов губернской думы.

Еще один заместитель главы региона будет руководить администрацией губернатора. Ее возглавит "один из действующих коллег в правительстве области".

И четвертый заместитель губернатора будет курировать внутреннюю политику региона. "Будет назначен один из действующих заместителей председателя правительства Самарской области", — добавил руководитель области.

Кроме того, заместители губернатора — о чем часто говорилось на совещаниях — должны стать членами правительства Самарской области. Планируется, что в состав войдут и главы трех городов: Самары, Тольятти и Сызрани. Этот вопрос будет дополнительно проработан.

Вячеслав Федорищев дал понять, что правительство региона — это самостоятельный орган управления. Но принятие решений должно быть под постоянным контролем губернатора, который отвечает за его работу в целом.

Ожидается, что полностью обновленная структура правительства Самарской области будет сформирована в следующем году — глава региона обозначил предварительную дату: 15 сентября. Также Вячеслав Федорищев отметил, что первым заместителем председателя правительства Самарской области станет Ольга Собещанская, которая в настоящий момент является заместителем председателя правительства — министром финансов региона.

Регина Воробьева будет курировать социальную работу в статусе заместителя председателя областного правительства. Действующего министра спорта Лидию Рогожинскую назначат заместителем председателя правительства, отвечающим за активное долголетие и развитие человеческого капитала.

Кроме того, на пост заместителя председателя правительства — министра строительства Самарской области Вячеславом Федорищевым будет назначен Александр Фомин. Заместителем председателя правительства — министром градостроительной политики Андрей Грачев. Также, Владимир Кий, который сейчас является советником губернатора, будет назначен заместителем председателя правительства по вопросам взаимодействия с органами безопасности. Зампредом по макроэкономике будет назначен Павел Финк. Как обозначил Вячеслав Федорищев, это не все изменения, которые пройдут в правительстве Самарской области.

Департамент информационной политики администрации губернатора возглавит Наталья Родимова, которая имеет большой опыт взаимодействия с представителями региональных и федеральных СМИ. Директором медиахолдинга под брендом "Самара 450" станет Георгий Драгилев.

В ходе оперативного совещания глава региона также рассказал об усилении кадрового состава муниципальных образований. Он предложил рассмотреть на пост главы Кинеля кандидатуру заместителя главы областной столицы Данилы Морозова. "Опыт вашей работы, уверен, будет существенно применим на новом поприще", — обратился глава региона.

Действующий глава Чапаевска Александр Кузнецов будет назначен на должность министра внутренней политики Самарской области. "Он заслужил доверие в городе, работая в сложной обстановке в начале своего пути. По показателям он стал одним из самых эффективных глав муниципалитетов. Если правильно будет применен накопленный опыт на новом месте работы, он будет по-настоящему значим для развития внутренней политики и в целом правительства Самарской области", — добавил Вячеслав Федорищев.

Кроме того, на должность главы Октябрьска губернатор рекомендовал рассмотреть кандидатуру депутата регионального парламента Александра Живайкина. Это связано с тем, что Александра Гожая, которая возглавляла администрацию города до этого момента, получила приглашение стать частью команды областного правительства, чтобы эффективнее "реализовывать положения федерального закона № 33 "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти".

Переходя к вопросам повестки оперативного совещания, губернатор отметил, что правительство региона выстроило успешное взаимодействие с федеральным центром. "Достаточно серьезно была перестроена работа. Мы это видим в поддержке по линии каждого федерального министерства, руководства Правительства Российской Федерации. Мы это видим в средствах, которые направляются на развитие Самарской области", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Тем не менее перед регионом стоит достаточно большое количество задач, требующих особого и более предметного внимания. Поэтому глава региона принял решение назначить Александра Фетисова заместителем губернатора, который будет курировать представительство Самарской области в Москве, которое также будет "существенно реорганизовано". "Все вопросы взаимодействия с федеральным центром лягут на плечи небольшого, но очень сильного коллектива", — добавил губернатор.

Один из ключевых вопросов — старт отопительного сезона. По поручению губернатора температурный режим в социальных объектах — детсадах, школах, медучреждениях — с 25 сентября находится на особом контроле. Министерство энергетики и ЖКХ провело комплексную подготовку к отопительному сезону.

Заместитель председателя правительства Виталий Шабалатов доложил, что в регионе обеспечено теплоснабжение на объектах социальной сферы, в соответствии с графиками идет подключение жилищного фонда: "В 33 муниципалитетах запущена 771 котельная, тепло подается на 3531 объект. В четырех муниципалитетах — Жигулевск, Кинель, Безенчукский и Ставропольский районы — пуск тепла запланирован на 1 октября".

Исполняющий обязанности министра энергетики Эдуард Гафиятуллин доложил, что в регионе создан штаб по проведению отопительного сезона, который контролирует ситуацию еженедельно. Кроме того, приказом минэнерго созданы две рабочие группы, которые выезжают на территории, содействуют в подготовке документации и проведении необходимых мероприятий.

Участники совещания обсудили меры социальной поддержки многодетных семей. "Указом президента России Владимира Владимировича Путина в 2024 году в рамках Года семьи в России стартовала масштабная программа поддержки семей. В продолжение этого 2025 год и последующее десятилетие в Самарской области объявлены годами многодетной семьи. У правительства региона и у меня лично это направление находится на особом контроле", — напомнил глава региона.

Заместитель председателя правительства Регина Воробьева отметила, что в области растет число многодетных семей. В 2019 г. многодетной была каждая четвертая семья, проживающая в регионе, а сейчас — это уже каждая третья семья. В связи с этим в области реализуют широкий спектр финансовых мер социальной поддержки семей. Но необходимо рассмотреть возможность увеличения и нефинансовых мер.

Регина Воробьева предложила, например, при реализации программы "Формирование комфортной городской среды" активно привлекать к участию многодетных мам, которые выступали бы экспертами по качеству организации безбарьерного пространства, оценивая удобство прогулок с колясками. Следует обратить внимание на создание в регионе стандарта транспортного обслуживания семей с детьми. Не во всех объектах транспортной инфраструктуры есть места для комфортного ожидания транспорта для пассажиров с детьми.

Также она предложила учредить региональную награду для приемных многодетных родителей. "Я поддерживаю введение новой региональной награды. Считаю, что она должна предполагать и материальное стимулирование", — подчеркнул губернатор.

Руководитель минсоцдемографии Оксана Щербицкая доложила о результатах работы ведомства за девять месяцев. "На территории региона многодетным семьям предоставляют 14 мер социальной поддержки, причем без учета критериев нуждаемости. Размер льгот при оплате жилья и коммунальных услуг составляет 50% вместо федерального стандарта в 30%. Действуют льготы для детей на проезд в общественном транспорте. Перед началом учебного года многодетные семьи получили пособие в размере 11 тысяч рублей на каждого ребенка на приобретение школьной и спортивной формы", — подчеркнула министр.

При рождении третьего ребенка родителям выплачивают семейный капитал из регионального бюджета — 100 тыс. рублей. Социальная выплата на приобретение автомобиля предусмотрена семьям, где воспитывают семерых и более детей. Обеспечение жильем положено семьям с шестью и более детьми.

С 2025 г. в Самарской области реализуют новый нацпроект "Семья". В связи с этим в перечень мер поддержки вошли компенсации стоимости обучения в вузах и ссузах, стоимости оплаты жилья и некоторые другие.

Развивают в регионе практику соцконтрактов. Благодаря ей, с 2021 г. 10 тыс. семей вышли из категории малоимущих, из них 30% — многодетные.

Министр образования Виктор Акопьян напомнил, что детям из многодетных семей предоставляется льгота — 50% родительской платы в дошкольных учреждениях и одноразовое бесплатное питание для школьников.

Как сообщил министр здравоохранения Андрей Орлов, бесплатное лекарственное обеспечение детей до шести лет из многодетных семей осуществляют без учета критерия нуждаемости. Финансирование этой статьи расходов в нынешнем году выше прошлогодних параметров на 30%.

Губернатор подчеркнул важность информирования населения о мерах соцподдержки многодетных семей, направленных на повышение рождаемости в рамках нацпроекта "Семья".

Министр туризма Екатерина Матвеева, которая по предложению губернатора в новой структуре правительства возглавит министерство экономического развития, доложила о развитии инфраструктуры гостеприимства в регионе.

В этом году на реализацию нацпроекта "Туризм и гостеприимство" в области планируют освоить 90,82 млн рублей. Федеральная поддержка направлена на обустройство туристических центров Самары и Сызрани. "До конца года в Сызрани разместят малые архитектурные формы. В историческом центре областного центра установят современные санитарные модули с учетом требований безбарьерной среды, дополнительные ярмарочные павильоны", — сообщила Екатерина Матвеева.

В течение года в области провели несколько масштабных фестивалей, которые привлекли интерес жителей и гостей области. Уделяют внимание общественным инициативам, связанным с развитием пляжных территорий, обустройством детских, спортивных площадок.

Важным показателем успешности проведения мероприятий по развитию туризма является количество туристических поездок внутри региона. С января по август по территории области граждане совершили 1,017 млн поездок, что на 10,7% выше прошлогоднего показателя.

В 2025 г. Самарская область стала победителем конкурса Минэкономразвития РФ на предоставление субсидии. На эти средства в 2027 г. в регионе построят три новых объекта размещения: третий корпус модульной гостиницы "Волжские термы" в Новокуйбышевске, парк-отель "Маламут Ленд" в Самаре и "Рождествено парк" в с. Рождествено.

В программу льготного кредитования включены два объекта — акватермальный комплекс "Атолл" в Тольятти и многофункциональный оздоровительно-спортивный комплекс в Ставропольском районе. В Рождествено создают туристический кластер "Хутор Ушковых". В Тольятти готовят к открытию четыре современных отеля.

"Важно настроить наши туристические агентства на системную работу по узнаваемости Самарской области. Они могут показать красоты и рассказать о впечатлениях, которые можно получить в регионе", — подчеркнул губернатор.

Также в ходе совещания участники рассмотрели несколько обращений граждан в различные ведомства и структуры.